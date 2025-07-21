- 成長
トレード:
2 488
利益トレード:
1 850 (74.35%)
損失トレード:
638 (25.64%)
ベストトレード:
69.36 EUR
最悪のトレード:
-95.81 EUR
総利益:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
総損失:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
最大連続の勝ち:
43 (1 370.36 EUR)
最大連続利益:
1 370.36 EUR (43)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
40.30%
最大入金額:
37.73%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.24
長いトレード:
992 (39.87%)
短いトレード:
1 496 (60.13%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
1.35 EUR
平均利益:
4.69 EUR
平均損失:
-8.35 EUR
最大連続の負け:
29 (-1 498.45 EUR)
最大連続損失:
-1 498.45 EUR (29)
月間成長:
8.65%
年間予想:
104.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
1 498.45 EUR (25.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.78% (1 498.45 EUR)
エクイティによる:
76.78% (4 181.11 EUR)
配布
シンボル
ディール
Sell
Buy
XAUUSD
2488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル
総利益, USD
Loss, USD
利益, USD
XAUUSD
3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル
総利益, pips
Loss, pips
利益, pips
XAUUSD
388K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
ベストトレード: +69.36 EUR
最悪のトレード: -96 EUR
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 29
最大連続利益: +1 370.36 EUR
最大連続損失: -1 498.45 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
|
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough.
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
レビューなし
