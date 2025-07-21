シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldBeats25
sandro chirivi

GoldBeats25

sandro chirivi
レビュー0件
信頼性
24週間
1 / 164 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 185%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 488
利益トレード:
1 850 (74.35%)
損失トレード:
638 (25.64%)
ベストトレード:
69.36 EUR
最悪のトレード:
-95.81 EUR
総利益:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
総損失:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
最大連続の勝ち:
43 (1 370.36 EUR)
最大連続利益:
1 370.36 EUR (43)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
40.30%
最大入金額:
37.73%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
69
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.24
長いトレード:
992 (39.87%)
短いトレード:
1 496 (60.13%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
1.35 EUR
平均利益:
4.69 EUR
平均損失:
-8.35 EUR
最大連続の負け:
29 (-1 498.45 EUR)
最大連続損失:
-1 498.45 EUR (29)
月間成長:
8.65%
年間予想:
104.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
1 498.45 EUR (25.63%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.78% (1 498.45 EUR)
エクイティによる:
76.78% (4 181.11 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2488
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 388K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +69.36 EUR
最悪のトレード: -96 EUR
最大連続の勝ち: 43
最大連続の負け: 29
最大連続利益: +1 370.36 EUR
最大連続損失: -1 498.45 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro-6"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough. 
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
レビューなし
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 23:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 22:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 21:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
