- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 488
Gewinntrades:
1 850 (74.35%)
Verlusttrades:
638 (25.64%)
Bester Trade:
69.36 EUR
Schlechtester Trade:
-95.81 EUR
Bruttoprofit:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
Bruttoverlust:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (1 370.36 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 370.36 EUR (43)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
40.30%
Max deposit load:
37.73%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
992 (39.87%)
Short-Positionen:
1 496 (60.13%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.69 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.35 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-1 498.45 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 498.45 EUR (29)
Wachstum pro Monat :
8.65%
Jahresprognose:
104.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
1 498.45 EUR (25.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.78% (1 498.45 EUR)
Kapital:
76.78% (4 181.11 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|388K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +69.36 EUR
Schlechtester Trade: -96 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 370.36 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 498.45 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough.
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
185%
1
164
USD
USD
9.9K
EUR
EUR
24
100%
2 488
74%
40%
1.62
1.35
EUR
EUR
77%
1:500