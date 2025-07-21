SignaleKategorien
sandro chirivi

GoldBeats25

sandro chirivi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
1 / 164 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 185%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 488
Gewinntrades:
1 850 (74.35%)
Verlusttrades:
638 (25.64%)
Bester Trade:
69.36 EUR
Schlechtester Trade:
-95.81 EUR
Bruttoprofit:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
Bruttoverlust:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
43 (1 370.36 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 370.36 EUR (43)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
40.30%
Max deposit load:
37.73%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
69
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.24
Long-Positionen:
992 (39.87%)
Short-Positionen:
1 496 (60.13%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
1.35 EUR
Durchschnittlicher Profit:
4.69 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-8.35 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
29 (-1 498.45 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 498.45 EUR (29)
Wachstum pro Monat :
8.65%
Jahresprognose:
104.90%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
1 498.45 EUR (25.63%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.78% (1 498.45 EUR)
Kapital:
76.78% (4 181.11 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2488
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 388K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.36 EUR
Schlechtester Trade: -96 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 43
Max. aufeinandergehende Verluste: 29
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 370.36 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 498.45 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough. 
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 23:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 22:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 21:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
