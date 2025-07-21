- Прирост
Всего трейдов:
2 488
Прибыльных трейдов:
1 850 (74.35%)
Убыточных трейдов:
638 (25.64%)
Лучший трейд:
69.36 EUR
Худший трейд:
-95.81 EUR
Общая прибыль:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
Общий убыток:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 370.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 370.36 EUR (43)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
40.30%
Макс. загрузка депозита:
37.73%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
992 (39.87%)
Коротких трейдов:
1 496 (60.13%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
1.35 EUR
Средняя прибыль:
4.69 EUR
Средний убыток:
-8.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
29 (-1 498.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 498.45 EUR (29)
Прирост в месяц:
8.65%
Годовой прогноз:
104.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
1 498.45 EUR (25.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.78% (1 498.45 EUR)
По эквити:
76.78% (4 181.11 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|388K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +69.36 EUR
Худший трейд: -96 EUR
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +1 370.36 EUR
Макс. убыток в серии: -1 498.45 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough.
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
Нет отзывов
