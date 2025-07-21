СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldBeats25
sandro chirivi

GoldBeats25

sandro chirivi
0 отзывов
Надежность
24 недели
1 / 164 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 185%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 488
Прибыльных трейдов:
1 850 (74.35%)
Убыточных трейдов:
638 (25.64%)
Лучший трейд:
69.36 EUR
Худший трейд:
-95.81 EUR
Общая прибыль:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
Общий убыток:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
Макс. серия выигрышей:
43 (1 370.36 EUR)
Макс. прибыль в серии:
1 370.36 EUR (43)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
40.30%
Макс. загрузка депозита:
37.73%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
69
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.24
Длинных трейдов:
992 (39.87%)
Коротких трейдов:
1 496 (60.13%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
1.35 EUR
Средняя прибыль:
4.69 EUR
Средний убыток:
-8.35 EUR
Макс. серия проигрышей:
29 (-1 498.45 EUR)
Макс. убыток в серии:
-1 498.45 EUR (29)
Прирост в месяц:
8.65%
Годовой прогноз:
104.90%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
1 498.45 EUR (25.63%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.78% (1 498.45 EUR)
По эквити:
76.78% (4 181.11 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2488
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 388K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +69.36 EUR
Худший трейд: -96 EUR
Макс. серия выигрышей: 43
Макс. серия проигрышей: 29
Макс. прибыль в серии: +1 370.36 EUR
Макс. убыток в серии: -1 498.45 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough. 
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
Нет отзывов
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 23:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 22:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 21:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
