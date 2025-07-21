- Incremento
Total de Trades:
2 488
Transacciones Rentables:
1 850 (74.35%)
Transacciones Irrentables:
638 (25.64%)
Mejor transacción:
69.36 EUR
Peor transacción:
-95.81 EUR
Beneficio Bruto:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (1 370.36 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 370.36 EUR (43)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
40.30%
Carga máxima del depósito:
37.73%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
69
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
2.24
Transacciones Largas:
992 (39.87%)
Transacciones Cortas:
1 496 (60.13%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
1.35 EUR
Beneficio medio:
4.69 EUR
Pérdidas medias:
-8.35 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-1 498.45 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 498.45 EUR (29)
Crecimiento al mes:
8.65%
Pronóstico anual:
104.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
1 498.45 EUR (25.63%)
Reducción relativa:
De balance:
21.78% (1 498.45 EUR)
De fondos:
76.78% (4 181.11 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2488
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|388K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Mejor transacción: +69.36 EUR
Peor transacción: -96 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +1 370.36 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 498.45 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-Pro-5
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Pro-4
|0.88 × 51
|
RoboForex-Pro-6
|2.68 × 424
|
VantageInternational-Live 22
|4.00 × 651
|
OctaFX-Real7
|4.70 × 1721
|
FusionMarkets-Live 2
|7.51 × 815
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough.
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
