SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / GoldBeats25
sandro chirivi

GoldBeats25

sandro chirivi
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
1 / 164 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 185%
RoboForex-Pro-6
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 488
Transacciones Rentables:
1 850 (74.35%)
Transacciones Irrentables:
638 (25.64%)
Mejor transacción:
69.36 EUR
Peor transacción:
-95.81 EUR
Beneficio Bruto:
8 684.55 EUR (1 011 115 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 330.20 EUR (622 742 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
43 (1 370.36 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
1 370.36 EUR (43)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
40.30%
Carga máxima del depósito:
37.73%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
69
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
2.24
Transacciones Largas:
992 (39.87%)
Transacciones Cortas:
1 496 (60.13%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
1.35 EUR
Beneficio medio:
4.69 EUR
Pérdidas medias:
-8.35 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
29 (-1 498.45 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 498.45 EUR (29)
Crecimiento al mes:
8.65%
Pronóstico anual:
104.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
1 498.45 EUR (25.63%)
Reducción relativa:
De balance:
21.78% (1 498.45 EUR)
De fondos:
76.78% (4 181.11 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2488
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 388K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +69.36 EUR
Peor transacción: -96 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 43
Máximo de pérdidas consecutivas: 29
Beneficio máximo consecutivo: +1 370.36 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -1 498.45 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
VantageInternational-Live 22
4.00 × 651
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
FusionMarkets-Live 2
7.51 × 815
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Dear follower, this strategic works if the balance is big enough. 
I have tested the drawdown down to -2100€ which means, to keep it around 50%, to have, at least, a balance of 4K.
If you cannot afford this kind of balance please stop following it because the market can turn differently month by month.
No hay comentarios
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 03:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 01:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 17:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 15:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.23 17:05
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 00:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 03:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 23:10
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 22:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 21:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.11 01:01
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 02:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GoldBeats25
30 USD al mes
185%
1
164
USD
9.9K
EUR
24
100%
2 488
74%
40%
1.62
1.35
EUR
77%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.