sandro chirivi

GoldBeats25

sandro chirivi
0 avis
Fiabilité
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
RoboForex-Pro-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
880
Bénéfice trades:
635 (72.15%)
Perte trades:
245 (27.84%)
Meilleure transaction:
30.23 EUR
Pire transaction:
-49.00 EUR
Bénéfice brut:
2 725.04 EUR (319 682 pips)
Perte brute:
-1 743.16 EUR (200 831 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (314.34 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
314.34 EUR (22)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
56.20%
Charge de dépôt maximale:
23.01%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
116
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
3.21
Longs trades:
350 (39.77%)
Courts trades:
530 (60.23%)
Facteur de profit:
1.56
Rendement attendu:
1.12 EUR
Bénéfice moyen:
4.29 EUR
Perte moyenne:
-7.11 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-289.94 EUR)
Perte consécutive maximale:
-302.83 EUR (9)
Croissance mensuelle:
21.98%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 EUR
Maximal:
305.85 EUR (21.12%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.01% (305.85 EUR)
Par fonds propres:
49.58% (1 282.85 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 880
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 119K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +30.23 EUR
Pire transaction: -49 EUR
Gains consécutifs maximales: 22
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +314.34 EUR
Perte consécutive maximale: -289.94 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Pro-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro-5
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
RoboForex-Pro-4
0.88 × 51
RoboForex-Pro-6
2.68 × 424
OctaFX-Real7
4.70 × 1721
Aucun avis
2025.09.09 14:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 13:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 06:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 05:27
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 08:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 07:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 14:04
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 09:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 10:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 09:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 14:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 01:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 00:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 08:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 12:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.15 08:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 07:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 06:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.