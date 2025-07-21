SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BTC A System Tickmill MT5 302 testing
Qi Kai Fan

BTC A System Tickmill MT5 302 testing

Qi Kai Fan
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -4%
Tickmill-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
149 (64.50%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (35.50%)
En iyi işlem:
16.93 USD
En kötü işlem:
-4.76 USD
Brüt kâr:
173.37 USD (1 387 601 pips)
Brüt zarar:
-163.11 USD (1 211 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.38 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
20.25%
Maks. mevduat yükü:
10.28%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
134 (58.01%)
Satış işlemleri:
97 (41.99%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.16 USD
Ortalama zarar:
-1.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.31 USD (6)
Aylık büyüme:
14.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.01 USD
Maksimum:
46.19 USD (30.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.44% (46.19 USD)
Varlığa göre:
2.82% (3.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 177K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.93 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.31 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 21
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.78 × 36
Tickmill-Live
21.50 × 12248
Exness-MT5Real28
1754.00 × 1
Another BTC breakout system， one order per time.

it is set 5% risk.  

Began from 2025-10-05 , before that tested other system. 

İnceleme yok
2025.10.06 18:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.29 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 03:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.14 02:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.31 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 07:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.21 07:52
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.21 07:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 07:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
