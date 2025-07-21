- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
231
Kârla kapanan işlemler:
149 (64.50%)
Zararla kapanan işlemler:
82 (35.50%)
En iyi işlem:
16.93 USD
En kötü işlem:
-4.76 USD
Brüt kâr:
173.37 USD (1 387 601 pips)
Brüt zarar:
-163.11 USD (1 211 074 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (6.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
25.38 USD (2)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
20.25%
Maks. mevduat yükü:
10.28%
En son işlem:
8 dakika önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.22
Alış işlemleri:
134 (58.01%)
Satış işlemleri:
97 (41.99%)
Kâr faktörü:
1.06
Beklenen getiri:
0.04 USD
Ortalama kâr:
1.16 USD
Ortalama zarar:
-1.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-11.31 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.31 USD (6)
Aylık büyüme:
14.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.01 USD
Maksimum:
46.19 USD (30.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.44% (46.19 USD)
Varlığa göre:
2.82% (3.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|231
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|177K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.93 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +6.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -11.31 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
Exness-MT5Real31
|0.78 × 36
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
|
Exness-MT5Real28
|1754.00 × 1
Another BTC breakout system， one order per time.
it is set 5% risk.
Began from 2025-10-05 , before that tested other system.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
-4%
0
0
USD
USD
327
USD
USD
12
100%
231
64%
20%
1.06
0.04
USD
USD
30%
1:500