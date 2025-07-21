SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BTC A System Tickmill MT5 302 testing
Qi Kai Fan

BTC A System Tickmill MT5 302 testing

Qi Kai Fan
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 -4%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
231
Bénéfice trades:
149 (64.50%)
Perte trades:
82 (35.50%)
Meilleure transaction:
16.93 USD
Pire transaction:
-4.76 USD
Bénéfice brut:
173.37 USD (1 387 601 pips)
Perte brute:
-163.11 USD (1 211 074 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (6.16 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
25.38 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
20.25%
Charge de dépôt maximale:
10.28%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
9 minutes
Facteur de récupération:
0.22
Longs trades:
134 (58.01%)
Courts trades:
97 (41.99%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.04 USD
Bénéfice moyen:
1.16 USD
Perte moyenne:
-1.99 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-11.31 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.31 USD (6)
Croissance mensuelle:
14.43%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.01 USD
Maximal:
46.19 USD (30.44%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.44% (46.19 USD)
Par fonds propres:
2.82% (3.35 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 177K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.93 USD
Pire transaction: -5 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +6.16 USD
Perte consécutive maximale: -11.31 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 21
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.78 × 36
Tickmill-Live
21.50 × 12248
Exness-MT5Real28
1754.00 × 1
Another BTC breakout system， one order per time.

it is set 5% risk.  

Began from 2025-10-05 , before that tested other system. 

Aucun avis
2025.10.06 18:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.29 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 03:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.14 02:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.31 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 07:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.21 07:52
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.21 07:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 07:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
