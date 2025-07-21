信号部分
Qi Kai Fan

Portfolio 2 Tickmill MT5 302

Qi Kai Fan
0条评论
可靠性
23
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 48%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
721
盈利交易:
448 (62.13%)
亏损交易:
273 (37.86%)
最好交易:
34.12 USD
最差交易:
-22.14 USD
毛利:
1 207.90 USD (3 272 377 pips)
毛利亏损:
-1 022.16 USD (3 237 454 pips)
最大连续赢利:
15 (6.16 USD)
最大连续盈利:
57.95 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
13.45%
最大入金加载:
42.99%
最近交易:
47 几分钟前
每周交易:
72
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
0.92
长期交易:
392 (54.37%)
短期交易:
329 (45.63%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
2.70 USD
平均损失:
-3.74 USD
最大连续失误:
6 (-54.62 USD)
最大连续亏损:
-54.62 USD (6)
每月增长:
-16.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
44.93 USD
最大值:
201.94 USD (44.70%)
相对跌幅:
结余:
31.70% (201.91 USD)
净值:
5.45% (16.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 388
USTEC 179
XAUUSD 124
US500 19
US30 6
DE40 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 8
USTEC -51
XAUUSD 225
US500 16
US30 -5
DE40 -7
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 52K
USTEC 26K
XAUUSD 23K
US500 20K
US30 -52K
DE40 -34K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.12 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +6.16 USD
最大连续亏损: -54.62 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real7
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.33 × 3
Exness-MT5Real8
0.66 × 125
Exness-MT5Real5
1.39 × 49
BlackBullMarkets-Live
2.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.32 × 1052
ICMarketsEU-MT5-5
3.00 × 2
Exness-MT5Real
3.24 × 21
Aglobe-Live
4.00 × 3
Pepperstone-MT5-Live01
4.29 × 7
MaxusGlobalMarket-Main
4.50 × 2
AdmiralMarkets-Live
4.50 × 2
TitanFX-MT5-01
4.63 × 79
AdmiralsSC-Live
5.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
5.32 × 213
Alpari-MT5
5.41 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
5.55 × 226
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
5.74 × 39
23 更多...
一个比特、黄金、纳指的突破组合系统，一次一单。


没有评论
2025.12.09 04:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 13:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 08:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.17 20:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 13:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 10:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 18:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.29 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 03:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.14 02:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.31 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 07:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.21 07:52
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.21 07:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 07:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Portfolio 2 Tickmill MT5 302
每月30 USD
48%
0
0
USD
502
USD
23
99%
721
62%
13%
1.18
0.26
USD
32%
1:500
