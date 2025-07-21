- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
721
盈利交易:
448 (62.13%)
亏损交易:
273 (37.86%)
最好交易:
34.12 USD
最差交易:
-22.14 USD
毛利:
1 207.90 USD (3 272 377 pips)
毛利亏损:
-1 022.16 USD (3 237 454 pips)
最大连续赢利:
15 (6.16 USD)
最大连续盈利:
57.95 USD (6)
夏普比率:
0.06
交易活动:
13.45%
最大入金加载:
42.99%
最近交易:
47 几分钟前
每周交易:
72
平均持有时间:
30 分钟
采收率:
0.92
长期交易:
392 (54.37%)
短期交易:
329 (45.63%)
利润因子:
1.18
预期回报:
0.26 USD
平均利润:
2.70 USD
平均损失:
-3.74 USD
最大连续失误:
6 (-54.62 USD)
最大连续亏损:
-54.62 USD (6)
每月增长:
-16.39%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
44.93 USD
最大值:
201.94 USD (44.70%)
相对跌幅:
结余:
31.70% (201.91 USD)
净值:
5.45% (16.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|388
|USTEC
|179
|XAUUSD
|124
|US500
|19
|US30
|6
|DE40
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|8
|USTEC
|-51
|XAUUSD
|225
|US500
|16
|US30
|-5
|DE40
|-7
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|52K
|USTEC
|26K
|XAUUSD
|23K
|US500
|20K
|US30
|-52K
|DE40
|-34K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.12 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +6.16 USD
最大连续亏损: -54.62 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real8
|0.66 × 125
|
Exness-MT5Real5
|1.39 × 49
|
BlackBullMarkets-Live
|2.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.32 × 1052
|
ICMarketsEU-MT5-5
|3.00 × 2
|
Exness-MT5Real
|3.24 × 21
|
Aglobe-Live
|4.00 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.29 × 7
|
MaxusGlobalMarket-Main
|4.50 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|4.50 × 2
|
TitanFX-MT5-01
|4.63 × 79
|
AdmiralsSC-Live
|5.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|5.32 × 213
|
Alpari-MT5
|5.41 × 32
|
ICMarketsSC-MT5-4
|5.55 × 226
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|5.74 × 39
一个比特、黄金、纳指的突破组合系统，一次一单。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
48%
0
0
USD
USD
502
USD
USD
23
99%
721
62%
13%
1.18
0.26
USD
USD
32%
1:500