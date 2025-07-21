- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
149 (64.50%)
Loss Trade:
82 (35.50%)
Best Trade:
16.93 USD
Worst Trade:
-4.76 USD
Profitto lordo:
173.37 USD (1 387 601 pips)
Perdita lorda:
-163.11 USD (1 211 074 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
20.25%
Massimo carico di deposito:
10.28%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
134 (58.01%)
Short Trade:
97 (41.99%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
-1.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.31 USD (6)
Crescita mensile:
14.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.01 USD
Massimale:
46.19 USD (30.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.44% (46.19 USD)
Per equità:
2.82% (3.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|231
|
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|10
|
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|177K
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.93 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6.16 USD
Massima perdita consecutiva: -11.31 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 54
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 21
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ActivTradesCorp-Server
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 12
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 30
|
Exness-MT5Real31
|0.78 × 36
|
Tickmill-Live
|21.50 × 12248
|
Exness-MT5Real28
|321.00 × 1
Another BTC breakout system， one order per time.
it is set 5% risk.
Began from 2025-10-05 , before that tested other system.
Non ci sono recensioni
999USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
327
USD
USD
12
100%
231
64%
20%
1.06
0.04
USD
USD
30%
1:500