Qi Kai Fan

BTC A System Tickmill MT5 302 testing

Qi Kai Fan
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 -4%
Tickmill-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
231
Profit Trade:
149 (64.50%)
Loss Trade:
82 (35.50%)
Best Trade:
16.93 USD
Worst Trade:
-4.76 USD
Profitto lordo:
173.37 USD (1 387 601 pips)
Perdita lorda:
-163.11 USD (1 211 074 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (6.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
25.38 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
20.25%
Massimo carico di deposito:
10.28%
Ultimo trade:
30 minuti fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
9 minuti
Fattore di recupero:
0.22
Long Trade:
134 (58.01%)
Short Trade:
97 (41.99%)
Fattore di profitto:
1.06
Profitto previsto:
0.04 USD
Profitto medio:
1.16 USD
Perdita media:
-1.99 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-11.31 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.31 USD (6)
Crescita mensile:
14.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.01 USD
Massimale:
46.19 USD (30.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.44% (46.19 USD)
Per equità:
2.82% (3.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 231
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 177K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.93 USD
Worst Trade: -5 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +6.16 USD
Massima perdita consecutiva: -11.31 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 54
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 21
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ActivTradesCorp-Server
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
TickmillEU-Live
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 12
TickmillUK-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 30
Exness-MT5Real31
0.78 × 36
Tickmill-Live
21.50 × 12248
Exness-MT5Real28
321.00 × 1
Another BTC breakout system， one order per time.

it is set 5% risk.  

Began from 2025-10-05 , before that tested other system. 

Non ci sono recensioni
2025.10.06 18:05
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.09.29 09:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.14 03:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.09.14 02:44
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.31 18:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.25 11:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 10:06
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.25 08:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.22 10:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 07:52
High risk of negative slippage when copying deals
2025.07.21 07:52
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.07.21 07:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 07:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
