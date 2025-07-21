- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
20 (52.63%)
Zararla kapanan işlemler:
18 (47.37%)
En iyi işlem:
178.84 USD
En kötü işlem:
-152.86 USD
Brüt kâr:
2 152.85 USD (68 787 pips)
Brüt zarar:
-1 358.26 USD (39 928 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (795.77 USD)
Maksimum ardışık kâr:
795.77 USD (7)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
58.48%
Maks. mevduat yükü:
5.25%
En son işlem:
11 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
1.83
Alış işlemleri:
26 (68.42%)
Satış işlemleri:
12 (31.58%)
Kâr faktörü:
1.59
Beklenen getiri:
20.91 USD
Ortalama kâr:
107.64 USD
Ortalama zarar:
-75.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-306.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-434.87 USD (4)
Aylık büyüme:
32.76%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
434.87 USD
Maksimum:
434.87 USD (11.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.01% (434.87 USD)
Varlığa göre:
2.23% (85.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|795
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +178.84 USD
En kötü işlem: -153 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +795.77 USD
Maksimum ardışık zarar: -306.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
