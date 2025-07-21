SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / RonFries
Ronny Tandela

RonFries

Ronny Tandela
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:50
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
122
Transacciones Rentables:
54 (44.26%)
Transacciones Irrentables:
68 (55.74%)
Mejor transacción:
181.76 USD
Peor transacción:
-152.86 USD
Beneficio Bruto:
5 266.35 USD (183 635 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 131.96 USD (150 281 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (795.77 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
795.77 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
55.20%
Carga máxima del depósito:
6.69%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
3
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.94
Transacciones Largas:
77 (63.11%)
Transacciones Cortas:
45 (36.89%)
Factor de Beneficio:
1.27
Beneficio Esperado:
9.30 USD
Beneficio medio:
97.53 USD
Pérdidas medias:
-60.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-633.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-633.84 USD (11)
Crecimiento al mes:
-16.74%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
434.87 USD
Máxima:
1 205.31 USD (19.31%)
Reducción relativa:
De balance:
24.85% (1 205.31 USD)
De fondos:
3.19% (110.34 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 109
EURJPY 7
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.3K
EURJPY -1
CADJPY -116
NZDJPY 104
USDJPY -60
AUDJPY -53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
EURJPY -2.3K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
AUDJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +181.76 USD
Peor transacción: -153 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +795.77 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -633.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
otros 267...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 01:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 05:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 19:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RonFries
30 USD al mes
30%
0
0
USD
3.1K
USD
25
0%
122
44%
55%
1.27
9.30
USD
25%
1:50
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.