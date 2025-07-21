SignaleKategorien
Ronny Tandela

RonFries

Ronny Tandela
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
54 (44.26%)
Verlusttrades:
68 (55.74%)
Bester Trade:
181.76 USD
Schlechtester Trade:
-152.86 USD
Bruttoprofit:
5 266.35 USD (183 635 pips)
Bruttoverlust:
-4 131.96 USD (150 281 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (795.77 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
795.77 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.12
Trading-Aktivität:
55.20%
Max deposit load:
6.69%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.94
Long-Positionen:
77 (63.11%)
Short-Positionen:
45 (36.89%)
Profit-Faktor:
1.27
Mathematische Gewinnerwartung:
9.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
97.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-60.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-633.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-633.84 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-16.74%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
434.87 USD
Maximaler:
1 205.31 USD (19.31%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.85% (1 205.31 USD)
Kapital:
3.19% (110.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 109
EURJPY 7
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.3K
EURJPY -1
CADJPY -116
NZDJPY 104
USDJPY -60
AUDJPY -53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
EURJPY -2.3K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
AUDJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +181.76 USD
Schlechtester Trade: -153 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +795.77 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -633.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
noch 267 ...
Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 01:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 05:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 19:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
