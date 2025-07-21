- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
122
利益トレード:
54 (44.26%)
損失トレード:
68 (55.74%)
ベストトレード:
181.76 USD
最悪のトレード:
-152.86 USD
総利益:
5 266.35 USD (183 635 pips)
総損失:
-4 131.96 USD (150 281 pips)
最大連続の勝ち:
7 (795.77 USD)
最大連続利益:
795.77 USD (7)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
55.20%
最大入金額:
6.69%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.94
長いトレード:
77 (63.11%)
短いトレード:
45 (36.89%)
プロフィットファクター:
1.27
期待されたペイオフ:
9.30 USD
平均利益:
97.53 USD
平均損失:
-60.76 USD
最大連続の負け:
11 (-633.84 USD)
最大連続損失:
-633.84 USD (11)
月間成長:
-16.74%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
434.87 USD
最大の:
1 205.31 USD (19.31%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.85% (1 205.31 USD)
エクイティによる:
3.19% (110.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|EURJPY
|7
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURJPY
|-1
|CADJPY
|-116
|NZDJPY
|104
|USDJPY
|-60
|AUDJPY
|-53
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|EURJPY
|-2.3K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +181.76 USD
最悪のトレード: -153 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +795.77 USD
最大連続損失: -633.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
レビューなし
