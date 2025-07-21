- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
20 (52.63%)
Loss Trade:
18 (47.37%)
Best Trade:
178.84 USD
Worst Trade:
-152.86 USD
Profitto lordo:
2 152.85 USD (68 787 pips)
Perdita lorda:
-1 358.26 USD (39 928 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (795.77 USD)
Massimo profitto consecutivo:
795.77 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
58.48%
Massimo carico di deposito:
5.25%
Ultimo trade:
10 giorni fa
Trade a settimana:
0
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
1.83
Long Trade:
26 (68.42%)
Short Trade:
12 (31.58%)
Fattore di profitto:
1.59
Profitto previsto:
20.91 USD
Profitto medio:
107.64 USD
Perdita media:
-75.46 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-306.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-434.87 USD (4)
Crescita mensile:
32.76%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
434.87 USD
Massimale:
434.87 USD (11.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.01% (434.87 USD)
Per equità:
2.23% (85.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|795
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|29K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +178.84 USD
Worst Trade: -153 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +795.77 USD
Massima perdita consecutiva: -306.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
192 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
4.4K
USD
USD
12
0%
38
52%
58%
1.58
20.91
USD
USD
11%
1:50