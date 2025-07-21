- 자본
- 축소
트레이드:
128
이익 거래:
59 (46.09%)
손실 거래:
69 (53.91%)
최고의 거래:
181.76 USD
최악의 거래:
-152.86 USD
총 수익:
5 638.33 USD (199 875 pips)
총 손실:
-4 198.36 USD (153 581 pips)
연속 최대 이익:
7 (795.77 USD)
연속 최대 이익:
795.77 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
51.65%
최대 입금량:
6.69%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.19
롱(주식매수):
83 (64.84%)
숏(주식차입매도):
45 (35.16%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
11.25 USD
평균 이익:
95.56 USD
평균 손실:
-60.85 USD
연속 최대 손실:
11 (-633.84 USD)
연속 최대 손실:
-633.84 USD (11)
월별 성장률:
4.68%
연간 예측:
56.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
434.87 USD
최대한의:
1 205.31 USD (19.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.85% (1 205.31 USD)
자본금별:
3.19% (110.34 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|115
|EURJPY
|7
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|1.6K
|EURJPY
|-1
|CADJPY
|-116
|NZDJPY
|104
|USDJPY
|-60
|AUDJPY
|-53
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|51K
|EURJPY
|-2.3K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +181.76 USD
최악의 거래: -153 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +795.77 USD
연속 최대 손실: -633.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
AFX-Real
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 6
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
43%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
27
0%
128
46%
52%
1.34
11.25
USD
USD
25%
1:50