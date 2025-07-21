시그널섹션
0 리뷰
안정성
27
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 43%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
128
이익 거래:
59 (46.09%)
손실 거래:
69 (53.91%)
최고의 거래:
181.76 USD
최악의 거래:
-152.86 USD
총 수익:
5 638.33 USD (199 875 pips)
총 손실:
-4 198.36 USD (153 581 pips)
연속 최대 이익:
7 (795.77 USD)
연속 최대 이익:
795.77 USD (7)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
51.65%
최대 입금량:
6.69%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.19
롱(주식매수):
83 (64.84%)
숏(주식차입매도):
45 (35.16%)
수익 요인:
1.34
기대수익:
11.25 USD
평균 이익:
95.56 USD
평균 손실:
-60.85 USD
연속 최대 손실:
11 (-633.84 USD)
연속 최대 손실:
-633.84 USD (11)
월별 성장률:
4.68%
연간 예측:
56.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
434.87 USD
최대한의:
1 205.31 USD (19.31%)
상대적 삭감:
잔고별:
24.85% (1 205.31 USD)
자본금별:
3.19% (110.34 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 115
EURJPY 7
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 1.6K
EURJPY -1
CADJPY -116
NZDJPY 104
USDJPY -60
AUDJPY -53
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 51K
EURJPY -2.3K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
AUDJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +181.76 USD
최악의 거래: -153 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +795.77 USD
연속 최대 손실: -633.84 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real16
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
TMS-Live
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
QTrade-Server
0.00 × 1
BossaFX-Real
0.00 × 3
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
MBTrading-Live
0.00 × 9
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
AFX-Real
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 6
268 더...
리뷰 없음
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 06:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 01:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 05:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 19:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
