Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
54 (44.26%)
Убыточных трейдов:
68 (55.74%)
Лучший трейд:
181.76 USD
Худший трейд:
-152.86 USD
Общая прибыль:
5 266.35 USD (183 635 pips)
Общий убыток:
-4 131.96 USD (150 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (795.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
795.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
55.20%
Макс. загрузка депозита:
6.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
77 (63.11%)
Коротких трейдов:
45 (36.89%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
9.30 USD
Средняя прибыль:
97.53 USD
Средний убыток:
-60.76 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-633.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-633.84 USD (11)
Прирост в месяц:
-17.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
434.87 USD
Максимальная:
1 205.31 USD (19.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.85% (1 205.31 USD)
По эквити:
3.19% (110.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|EURJPY
|7
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURJPY
|-1
|CADJPY
|-116
|NZDJPY
|104
|USDJPY
|-60
|AUDJPY
|-53
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|38K
|EURJPY
|-2.3K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +181.76 USD
Худший трейд: -153 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +795.77 USD
Макс. убыток в серии: -633.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
