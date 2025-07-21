СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RonFries
Ronny Tandela

RonFries

Ronny Tandela
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
122
Прибыльных трейдов:
54 (44.26%)
Убыточных трейдов:
68 (55.74%)
Лучший трейд:
181.76 USD
Худший трейд:
-152.86 USD
Общая прибыль:
5 266.35 USD (183 635 pips)
Общий убыток:
-4 131.96 USD (150 281 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (795.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
795.77 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
55.20%
Макс. загрузка депозита:
6.69%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.94
Длинных трейдов:
77 (63.11%)
Коротких трейдов:
45 (36.89%)
Профит фактор:
1.27
Мат. ожидание:
9.30 USD
Средняя прибыль:
97.53 USD
Средний убыток:
-60.76 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-633.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-633.84 USD (11)
Прирост в месяц:
-17.64%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
434.87 USD
Максимальная:
1 205.31 USD (19.31%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.85% (1 205.31 USD)
По эквити:
3.19% (110.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 109
EURJPY 7
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.3K
EURJPY -1
CADJPY -116
NZDJPY 104
USDJPY -60
AUDJPY -53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 38K
EURJPY -2.3K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
AUDJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +181.76 USD
Худший трейд: -153 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +795.77 USD
Макс. убыток в серии: -633.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
еще 267...
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 01:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 05:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 19:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
RonFries
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
3.1K
USD
25
0%
122
44%
55%
1.27
9.30
USD
25%
1:50
Копировать

