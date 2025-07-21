Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BossaFX-Real 0.00 × 3 MGK-MAIN 0.00 × 5 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 Exness-Real33 0.00 × 2 FXPRIMUS-Live-3 0.00 × 16 FXOpen-Real1 0.00 × 8 Exness-Real29 0.00 × 3 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 2 GhanaFX-Main 0.00 × 1 WindsorBrokers-REAL 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 MBTrading-Live 0.00 × 9 QTrade-Server 0.00 × 1 NetoTrade-Primary 0.00 × 1 CFHMarkets-Real 0.00 × 2 OctaFX-Demo 0.00 × 6 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 TMS-Live 0.00 × 5 OANDA-MT4 FXTrade JP 0.00 × 12 ForexPlace-Main Server 3 0.00 × 4 еще 267... Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика илии получите доступ к текущим сделкам поставщика