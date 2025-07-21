- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
122
盈利交易:
54 (44.26%)
亏损交易:
68 (55.74%)
最好交易:
181.76 USD
最差交易:
-152.86 USD
毛利:
5 266.35 USD (183 635 pips)
毛利亏损:
-4 131.96 USD (150 281 pips)
最大连续赢利:
7 (795.77 USD)
最大连续盈利:
795.77 USD (7)
夏普比率:
0.12
交易活动:
55.20%
最大入金加载:
6.69%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.94
长期交易:
77 (63.11%)
短期交易:
45 (36.89%)
利润因子:
1.27
预期回报:
9.30 USD
平均利润:
97.53 USD
平均损失:
-60.76 USD
最大连续失误:
11 (-633.84 USD)
最大连续亏损:
-633.84 USD (11)
每月增长:
-16.74%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
434.87 USD
最大值:
1 205.31 USD (19.31%)
相对跌幅:
结余:
24.85% (1 205.31 USD)
净值:
3.19% (110.34 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|EURJPY
|7
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURJPY
|-1
|CADJPY
|-116
|NZDJPY
|104
|USDJPY
|-60
|AUDJPY
|-53
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|38K
|EURJPY
|-2.3K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +181.76 USD
最差交易: -153 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +795.77 USD
最大连续亏损: -633.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
30%
0
0
USD
USD
3.1K
USD
USD
25
0%
122
44%
55%
1.27
9.30
USD
USD
25%
1:50