- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
54 (44.26%)
Negociações com perda:
68 (55.74%)
Melhor negociação:
181.76 USD
Pior negociação:
-152.86 USD
Lucro bruto:
5 266.35 USD (183 635 pips)
Perda bruta:
-4 131.96 USD (150 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (795.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
795.77 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
55.20%
Depósito máximo carregado:
6.69%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
77 (63.11%)
Negociações curtas:
45 (36.89%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
9.30 USD
Lucro médio:
97.53 USD
Perda média:
-60.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-633.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-633.84 USD (11)
Crescimento mensal:
-16.74%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
434.87 USD
Máximo:
1 205.31 USD (19.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.85% (1 205.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.19% (110.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|EURJPY
|7
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|USDJPY
|1
|AUDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.3K
|EURJPY
|-1
|CADJPY
|-116
|NZDJPY
|104
|USDJPY
|-60
|AUDJPY
|-53
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|EURJPY
|-2.3K
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|USDJPY
|-1K
|AUDJPY
|-1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +181.76 USD
Pior negociação: -153 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +795.77 USD
Máxima perda consecutiva: -633.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BossaFX-Real
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
FXPRIMUS-Live-3
|0.00 × 16
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 8
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MBTrading-Live
|0.00 × 9
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
TMS-Live
|0.00 × 5
|
OANDA-MT4 FXTrade JP
|0.00 × 12
|
ForexPlace-Main Server 3
|0.00 × 4
