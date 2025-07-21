SinaisSeções
Ronny Tandela

RonFries

Ronny Tandela
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 30%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
122
Negociações com lucro:
54 (44.26%)
Negociações com perda:
68 (55.74%)
Melhor negociação:
181.76 USD
Pior negociação:
-152.86 USD
Lucro bruto:
5 266.35 USD (183 635 pips)
Perda bruta:
-4 131.96 USD (150 281 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (795.77 USD)
Máximo lucro consecutivo:
795.77 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
55.20%
Depósito máximo carregado:
6.69%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.94
Negociações longas:
77 (63.11%)
Negociações curtas:
45 (36.89%)
Fator de lucro:
1.27
Valor esperado:
9.30 USD
Lucro médio:
97.53 USD
Perda média:
-60.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-633.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-633.84 USD (11)
Crescimento mensal:
-16.74%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
434.87 USD
Máximo:
1 205.31 USD (19.31%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.85% (1 205.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.19% (110.34 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 109
EURJPY 7
CADJPY 2
NZDJPY 2
USDJPY 1
AUDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.3K
EURJPY -1
CADJPY -116
NZDJPY 104
USDJPY -60
AUDJPY -53
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
EURJPY -2.3K
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
USDJPY -1K
AUDJPY -1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +181.76 USD
Pior negociação: -153 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +795.77 USD
Máxima perda consecutiva: -633.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

BossaFX-Real
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
FXPRIMUS-Live-3
0.00 × 16
FXOpen-Real1
0.00 × 8
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MBTrading-Live
0.00 × 9
QTrade-Server
0.00 × 1
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 6
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
TMS-Live
0.00 × 5
OANDA-MT4 FXTrade JP
0.00 × 12
ForexPlace-Main Server 3
0.00 × 4
267 mais ...
2025.11.18 05:59
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.29% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.04 01:30
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.97% of days out of 126 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 08:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 05:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.01 02:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 11:19
No swaps are charged
2025.09.30 10:12
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 20:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.15 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 04:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.10 15:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 20:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.03 19:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.69% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 14:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RonFries
30 USD por mês
30%
0
0
USD
3.1K
USD
25
0%
122
44%
55%
1.27
9.30
USD
25%
1:50
Copiar

