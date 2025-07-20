- Crescimento
Negociações:
333
Negociações com lucro:
174 (52.25%)
Negociações com perda:
159 (47.75%)
Melhor negociação:
62.31 USD
Pior negociação:
-39.61 USD
Lucro bruto:
1 449.83 USD (595 560 pips)
Perda bruta:
-1 161.71 USD (227 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (94.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.27 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
22.81%
Depósito máximo carregado:
16.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.89
Negociações longas:
182 (54.65%)
Negociações curtas:
151 (45.35%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
8.33 USD
Perda média:
-7.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-35.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.53 USD (2)
Crescimento mensal:
-20.48%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.99 USD
Máximo:
152.11 USD (25.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.11% (152.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.81% (30.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|234
|GBPUSD-VIP
|25
|BTCUSD
|14
|USDCAD-VIP
|13
|USDJPY-VIP
|12
|EURUSD-VIP
|10
|AUDUSD-VIP
|8
|NZDUSD-VIP
|8
|ETHUSD
|7
|XAUEUR-VIP
|2
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD-VIP
|329
|GBPUSD-VIP
|-22
|BTCUSD
|32
|USDCAD-VIP
|17
|USDJPY-VIP
|9
|EURUSD-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|13
|NZDUSD-VIP
|-8
|ETHUSD
|-43
|XAUEUR-VIP
|-46
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD-VIP
|32K
|GBPUSD-VIP
|1.4K
|BTCUSD
|354K
|USDCAD-VIP
|1.4K
|USDJPY-VIP
|1.1K
|EURUSD-VIP
|830
|AUDUSD-VIP
|469
|NZDUSD-VIP
|-301
|ETHUSD
|-14K
|XAUEUR-VIP
|-3.9K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +62.31 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +94.65 USD
Máxima perda consecutiva: -35.94 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
