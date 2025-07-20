SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TZ82
Li Feng Zheng

TZ82

Li Feng Zheng
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD por mês
crescimento desde 2025 269%
VTMarkets-Live
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
333
Negociações com lucro:
174 (52.25%)
Negociações com perda:
159 (47.75%)
Melhor negociação:
62.31 USD
Pior negociação:
-39.61 USD
Lucro bruto:
1 449.83 USD (595 560 pips)
Perda bruta:
-1 161.71 USD (227 381 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (94.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
99.27 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
22.81%
Depósito máximo carregado:
16.43%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
1.89
Negociações longas:
182 (54.65%)
Negociações curtas:
151 (45.35%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.87 USD
Lucro médio:
8.33 USD
Perda média:
-7.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-35.94 USD)
Máxima perda consecutiva:
-47.53 USD (2)
Crescimento mensal:
-20.48%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.99 USD
Máximo:
152.11 USD (25.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.11% (152.11 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.81% (30.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD-VIP 234
GBPUSD-VIP 25
BTCUSD 14
USDCAD-VIP 13
USDJPY-VIP 12
EURUSD-VIP 10
AUDUSD-VIP 8
NZDUSD-VIP 8
ETHUSD 7
XAUEUR-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD-VIP 329
GBPUSD-VIP -22
BTCUSD 32
USDCAD-VIP 17
USDJPY-VIP 9
EURUSD-VIP 8
AUDUSD-VIP 13
NZDUSD-VIP -8
ETHUSD -43
XAUEUR-VIP -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD-VIP 32K
GBPUSD-VIP 1.4K
BTCUSD 354K
USDCAD-VIP 1.4K
USDJPY-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 830
AUDUSD-VIP 469
NZDUSD-VIP -301
ETHUSD -14K
XAUEUR-VIP -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +62.31 USD
Pior negociação: -40 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +94.65 USD
Máxima perda consecutiva: -35.94 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.27 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
TZ82
60 USD por mês
269%
0
0
USD
269
USD
32
0%
333
52%
23%
1.24
0.87
USD
36%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.