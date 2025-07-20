SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TZ82
Li Feng Zheng

TZ82

Li Feng Zheng
0 avis
Fiabilité
18 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 95%
VTMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
221
Bénéfice trades:
110 (49.77%)
Perte trades:
111 (50.23%)
Meilleure transaction:
51.65 USD
Pire transaction:
-26.92 USD
Bénéfice brut:
752.62 USD (525 953 pips)
Perte brute:
-611.24 USD (172 874 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (94.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
94.65 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
24.50%
Charge de dépôt maximale:
16.43%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
1.69
Longs trades:
112 (50.68%)
Courts trades:
109 (49.32%)
Facteur de profit:
1.23
Rendement attendu:
0.64 USD
Bénéfice moyen:
6.84 USD
Perte moyenne:
-5.51 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-35.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.06 USD (6)
Croissance mensuelle:
1.13%
Prévision annuelle:
13.72%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.99 USD
Maximal:
83.83 USD (32.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.45% (83.83 USD)
Par fonds propres:
13.81% (30.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD-VIP 129
GBPUSD-VIP 19
BTCUSD 14
USDCAD-VIP 13
USDJPY-VIP 12
EURUSD-VIP 10
AUDUSD-VIP 8
NZDUSD-VIP 8
ETHUSD 7
XAUEUR-VIP 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP 146
GBPUSD-VIP -21
BTCUSD 32
USDCAD-VIP 17
USDJPY-VIP 9
EURUSD-VIP 8
AUDUSD-VIP 13
NZDUSD-VIP -8
ETHUSD -43
XAUEUR-VIP -10
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP 14K
GBPUSD-VIP 1.5K
BTCUSD 354K
USDCAD-VIP 1.4K
USDJPY-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 830
AUDUSD-VIP 469
NZDUSD-VIP -301
ETHUSD -14K
XAUEUR-VIP -901
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.65 USD
Pire transaction: -27 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +94.65 USD
Perte consécutive maximale: -35.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.