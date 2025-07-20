SignaleKategorien
Li Feng Zheng

TZ82

Li Feng Zheng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
32 Wochen
0 / 0 USD
Für 60 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 289%
VTMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
335
Gewinntrades:
176 (52.53%)
Verlusttrades:
159 (47.46%)
Bester Trade:
62.31 USD
Schlechtester Trade:
-39.61 USD
Bruttoprofit:
1 464.69 USD (597 044 pips)
Bruttoverlust:
-1 161.71 USD (227 381 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (94.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
99.27 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
22.81%
Max deposit load:
16.43%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
1.99
Long-Positionen:
183 (54.63%)
Short-Positionen:
152 (45.37%)
Profit-Faktor:
1.26
Mathematische Gewinnerwartung:
0.90 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-35.94 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-47.53 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-10.64%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5.99 USD
Maximaler:
152.11 USD (25.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.11% (152.11 USD)
Kapital:
13.81% (30.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD-VIP 236
GBPUSD-VIP 25
BTCUSD 14
USDCAD-VIP 13
USDJPY-VIP 12
EURUSD-VIP 10
AUDUSD-VIP 8
NZDUSD-VIP 8
ETHUSD 7
XAUEUR-VIP 2
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD-VIP 343
GBPUSD-VIP -22
BTCUSD 32
USDCAD-VIP 17
USDJPY-VIP 9
EURUSD-VIP 8
AUDUSD-VIP 13
NZDUSD-VIP -8
ETHUSD -43
XAUEUR-VIP -46
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD-VIP 33K
GBPUSD-VIP 1.4K
BTCUSD 354K
USDCAD-VIP 1.4K
USDJPY-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 830
AUDUSD-VIP 469
NZDUSD-VIP -301
ETHUSD -14K
XAUEUR-VIP -3.9K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +62.31 USD
Schlechtester Trade: -40 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +94.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -35.94 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VTMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.27 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.