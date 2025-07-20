СигналыРазделы
Li Feng Zheng

TZ82

Li Feng Zheng
0 отзывов
Надежность
31 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2025 320%
VTMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
330
Прибыльных трейдов:
173 (52.42%)
Убыточных трейдов:
157 (47.58%)
Лучший трейд:
62.31 USD
Худший трейд:
-39.61 USD
Общая прибыль:
1 428.85 USD (593 463 pips)
Общий убыток:
-1 103.69 USD (221 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (94.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
22.81%
Макс. загрузка депозита:
16.43%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
180 (54.55%)
Коротких трейдов:
150 (45.45%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
8.26 USD
Средний убыток:
-7.03 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-35.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.53 USD (2)
Прирост в месяц:
-14.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.99 USD
Максимальная:
148.03 USD (25.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.14% (148.03 USD)
По эквити:
13.81% (30.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD-VIP 231
GBPUSD-VIP 25
BTCUSD 14
USDCAD-VIP 13
USDJPY-VIP 12
EURUSD-VIP 10
AUDUSD-VIP 8
NZDUSD-VIP 8
ETHUSD 7
XAUEUR-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD-VIP 366
GBPUSD-VIP -22
BTCUSD 32
USDCAD-VIP 17
USDJPY-VIP 9
EURUSD-VIP 8
AUDUSD-VIP 13
NZDUSD-VIP -8
ETHUSD -43
XAUEUR-VIP -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD-VIP 36K
GBPUSD-VIP 1.4K
BTCUSD 354K
USDCAD-VIP 1.4K
USDJPY-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 830
AUDUSD-VIP 469
NZDUSD-VIP -301
ETHUSD -14K
XAUEUR-VIP -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +62.31 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +94.65 USD
Макс. убыток в серии: -35.94 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.27 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TZ82
60 USD в месяц
320%
0
0
USD
306
USD
31
0%
330
52%
23%
1.29
0.99
USD
35%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.