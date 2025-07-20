- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
330
Прибыльных трейдов:
173 (52.42%)
Убыточных трейдов:
157 (47.58%)
Лучший трейд:
62.31 USD
Худший трейд:
-39.61 USD
Общая прибыль:
1 428.85 USD (593 463 pips)
Общий убыток:
-1 103.69 USD (221 401 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (94.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
99.27 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
22.81%
Макс. загрузка депозита:
16.43%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
2.20
Длинных трейдов:
180 (54.55%)
Коротких трейдов:
150 (45.45%)
Профит фактор:
1.29
Мат. ожидание:
0.99 USD
Средняя прибыль:
8.26 USD
Средний убыток:
-7.03 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-35.94 USD)
Макс. убыток в серии:
-47.53 USD (2)
Прирост в месяц:
-14.80%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.99 USD
Максимальная:
148.03 USD (25.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.14% (148.03 USD)
По эквити:
13.81% (30.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|231
|GBPUSD-VIP
|25
|BTCUSD
|14
|USDCAD-VIP
|13
|USDJPY-VIP
|12
|EURUSD-VIP
|10
|AUDUSD-VIP
|8
|NZDUSD-VIP
|8
|ETHUSD
|7
|XAUEUR-VIP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD-VIP
|366
|GBPUSD-VIP
|-22
|BTCUSD
|32
|USDCAD-VIP
|17
|USDJPY-VIP
|9
|EURUSD-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|13
|NZDUSD-VIP
|-8
|ETHUSD
|-43
|XAUEUR-VIP
|-46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD-VIP
|36K
|GBPUSD-VIP
|1.4K
|BTCUSD
|354K
|USDCAD-VIP
|1.4K
|USDJPY-VIP
|1.1K
|EURUSD-VIP
|830
|AUDUSD-VIP
|469
|NZDUSD-VIP
|-301
|ETHUSD
|-14K
|XAUEUR-VIP
|-3.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +62.31 USD
Худший трейд: -40 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +94.65 USD
Макс. убыток в серии: -35.94 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
