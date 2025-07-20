シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TZ82
Li Feng Zheng

TZ82

Li Feng Zheng
レビュー0件
信頼性
32週間
0 / 0 USD
月額  60  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 269%
VTMarkets-Live
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
333
利益トレード:
174 (52.25%)
損失トレード:
159 (47.75%)
ベストトレード:
62.31 USD
最悪のトレード:
-39.61 USD
総利益:
1 449.83 USD (595 560 pips)
総損失:
-1 161.71 USD (227 381 pips)
最大連続の勝ち:
7 (94.65 USD)
最大連続利益:
99.27 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
22.81%
最大入金額:
16.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.89
長いトレード:
182 (54.65%)
短いトレード:
151 (45.35%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
8.33 USD
平均損失:
-7.31 USD
最大連続の負け:
7 (-35.94 USD)
最大連続損失:
-47.53 USD (2)
月間成長:
-20.48%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.99 USD
最大の:
152.11 USD (25.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.11% (152.11 USD)
エクイティによる:
13.81% (30.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD-VIP 234
GBPUSD-VIP 25
BTCUSD 14
USDCAD-VIP 13
USDJPY-VIP 12
EURUSD-VIP 10
AUDUSD-VIP 8
NZDUSD-VIP 8
ETHUSD 7
XAUEUR-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD-VIP 329
GBPUSD-VIP -22
BTCUSD 32
USDCAD-VIP 17
USDJPY-VIP 9
EURUSD-VIP 8
AUDUSD-VIP 13
NZDUSD-VIP -8
ETHUSD -43
XAUEUR-VIP -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD-VIP 32K
GBPUSD-VIP 1.4K
BTCUSD 354K
USDCAD-VIP 1.4K
USDJPY-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 830
AUDUSD-VIP 469
NZDUSD-VIP -301
ETHUSD -14K
XAUEUR-VIP -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +62.31 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +94.65 USD
最大連続損失: -35.94 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.11.27 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TZ82
60 USD/月
269%
0
0
USD
269
USD
32
0%
333
52%
23%
1.24
0.87
USD
36%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください