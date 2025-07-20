- 成長
トレード:
333
利益トレード:
174 (52.25%)
損失トレード:
159 (47.75%)
ベストトレード:
62.31 USD
最悪のトレード:
-39.61 USD
総利益:
1 449.83 USD (595 560 pips)
総損失:
-1 161.71 USD (227 381 pips)
最大連続の勝ち:
7 (94.65 USD)
最大連続利益:
99.27 USD (4)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
22.81%
最大入金額:
16.43%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
1.89
長いトレード:
182 (54.65%)
短いトレード:
151 (45.35%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
0.87 USD
平均利益:
8.33 USD
平均損失:
-7.31 USD
最大連続の負け:
7 (-35.94 USD)
最大連続損失:
-47.53 USD (2)
月間成長:
-20.48%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.99 USD
最大の:
152.11 USD (25.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.11% (152.11 USD)
エクイティによる:
13.81% (30.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|234
|GBPUSD-VIP
|25
|BTCUSD
|14
|USDCAD-VIP
|13
|USDJPY-VIP
|12
|EURUSD-VIP
|10
|AUDUSD-VIP
|8
|NZDUSD-VIP
|8
|ETHUSD
|7
|XAUEUR-VIP
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD-VIP
|329
|GBPUSD-VIP
|-22
|BTCUSD
|32
|USDCAD-VIP
|17
|USDJPY-VIP
|9
|EURUSD-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|13
|NZDUSD-VIP
|-8
|ETHUSD
|-43
|XAUEUR-VIP
|-46
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD-VIP
|32K
|GBPUSD-VIP
|1.4K
|BTCUSD
|354K
|USDCAD-VIP
|1.4K
|USDJPY-VIP
|1.1K
|EURUSD-VIP
|830
|AUDUSD-VIP
|469
|NZDUSD-VIP
|-301
|ETHUSD
|-14K
|XAUEUR-VIP
|-3.9K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +62.31 USD
最悪のトレード: -40 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +94.65 USD
最大連続損失: -35.94 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
