Li Feng Zheng

TZ82

Li Feng Zheng
0 comentarios
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 60 USD al mes
incremento desde 2025 269%
VTMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
333
Transacciones Rentables:
174 (52.25%)
Transacciones Irrentables:
159 (47.75%)
Mejor transacción:
62.31 USD
Peor transacción:
-39.61 USD
Beneficio Bruto:
1 449.83 USD (595 560 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 161.71 USD (227 381 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (94.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
99.27 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
22.81%
Carga máxima del depósito:
16.43%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
1.89
Transacciones Largas:
182 (54.65%)
Transacciones Cortas:
151 (45.35%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.87 USD
Beneficio medio:
8.33 USD
Pérdidas medias:
-7.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-35.94 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-47.53 USD (2)
Crecimiento al mes:
-20.48%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.99 USD
Máxima:
152.11 USD (25.86%)
Reducción relativa:
De balance:
36.11% (152.11 USD)
De fondos:
13.81% (30.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD-VIP 234
GBPUSD-VIP 25
BTCUSD 14
USDCAD-VIP 13
USDJPY-VIP 12
EURUSD-VIP 10
AUDUSD-VIP 8
NZDUSD-VIP 8
ETHUSD 7
XAUEUR-VIP 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD-VIP 329
GBPUSD-VIP -22
BTCUSD 32
USDCAD-VIP 17
USDJPY-VIP 9
EURUSD-VIP 8
AUDUSD-VIP 13
NZDUSD-VIP -8
ETHUSD -43
XAUEUR-VIP -46
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD-VIP 32K
GBPUSD-VIP 1.4K
BTCUSD 354K
USDCAD-VIP 1.4K
USDJPY-VIP 1.1K
EURUSD-VIP 830
AUDUSD-VIP 469
NZDUSD-VIP -301
ETHUSD -14K
XAUEUR-VIP -3.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +62.31 USD
Peor transacción: -40 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +94.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -35.94 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VTMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.27 13:01
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 08:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.31 17:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.21 11:24
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.28% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 10:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TZ82
60 USD al mes
269%
0
0
USD
269
USD
32
0%
333
52%
23%
1.24
0.87
USD
36%
1:500
Copiar

