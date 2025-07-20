- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
331
盈利交易:
173 (52.26%)
亏损交易:
158 (47.73%)
最好交易:
62.31 USD
最差交易:
-39.61 USD
毛利:
1 428.85 USD (593 463 pips)
毛利亏损:
-1 137.59 USD (224 970 pips)
最大连续赢利:
7 (94.65 USD)
最大连续盈利:
99.27 USD (4)
夏普比率:
0.10
交易活动:
22.81%
最大入金加载:
16.43%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.96
长期交易:
180 (54.38%)
短期交易:
151 (45.62%)
利润因子:
1.26
预期回报:
0.88 USD
平均利润:
8.26 USD
平均损失:
-7.20 USD
最大连续失误:
7 (-35.94 USD)
最大连续亏损:
-47.53 USD (2)
每月增长:
-19.35%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.99 USD
最大值:
148.97 USD (25.33%)
相对跌幅:
结余:
35.37% (148.97 USD)
净值:
13.81% (30.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|232
|GBPUSD-VIP
|25
|BTCUSD
|14
|USDCAD-VIP
|13
|USDJPY-VIP
|12
|EURUSD-VIP
|10
|AUDUSD-VIP
|8
|NZDUSD-VIP
|8
|ETHUSD
|7
|XAUEUR-VIP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-VIP
|332
|GBPUSD-VIP
|-22
|BTCUSD
|32
|USDCAD-VIP
|17
|USDJPY-VIP
|9
|EURUSD-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|13
|NZDUSD-VIP
|-8
|ETHUSD
|-43
|XAUEUR-VIP
|-46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-VIP
|32K
|GBPUSD-VIP
|1.4K
|BTCUSD
|354K
|USDCAD-VIP
|1.4K
|USDJPY-VIP
|1.1K
|EURUSD-VIP
|830
|AUDUSD-VIP
|469
|NZDUSD-VIP
|-301
|ETHUSD
|-14K
|XAUEUR-VIP
|-3.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +62.31 USD
最差交易: -40 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +94.65 USD
最大连续亏损: -35.94 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月60 USD
273%
0
0
USD
USD
272
USD
USD
32
0%
331
52%
23%
1.25
0.88
USD
USD
35%
1:500