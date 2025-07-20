- 자본
- 축소
트레이드:
357
이익 거래:
192 (53.78%)
손실 거래:
165 (46.22%)
최고의 거래:
62.31 USD
최악의 거래:
-39.61 USD
총 수익:
1 657.58 USD (616 325 pips)
총 손실:
-1 227.91 USD (233 999 pips)
연속 최대 이익:
7 (101.84 USD)
연속 최대 이익:
101.84 USD (7)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
22.81%
최대 입금량:
16.43%
최근 거래:
17 분 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
2.82
롱(주식매수):
196 (54.90%)
숏(주식차입매도):
161 (45.10%)
수익 요인:
1.35
기대수익:
1.20 USD
평균 이익:
8.63 USD
평균 손실:
-7.44 USD
연속 최대 손실:
7 (-35.94 USD)
연속 최대 손실:
-47.53 USD (2)
월별 성장률:
30.73%
연간 예측:
372.87%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.99 USD
최대한의:
152.11 USD (25.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.11% (152.11 USD)
자본금별:
13.81% (30.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD-VIP
|258
|GBPUSD-VIP
|25
|BTCUSD
|14
|USDCAD-VIP
|13
|USDJPY-VIP
|12
|EURUSD-VIP
|10
|AUDUSD-VIP
|8
|NZDUSD-VIP
|8
|ETHUSD
|7
|XAUEUR-VIP
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD-VIP
|470
|GBPUSD-VIP
|-22
|BTCUSD
|32
|USDCAD-VIP
|17
|USDJPY-VIP
|9
|EURUSD-VIP
|8
|AUDUSD-VIP
|13
|NZDUSD-VIP
|-8
|ETHUSD
|-43
|XAUEUR-VIP
|-46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD-VIP
|46K
|GBPUSD-VIP
|1.4K
|BTCUSD
|354K
|USDCAD-VIP
|1.4K
|USDJPY-VIP
|1.1K
|EURUSD-VIP
|830
|AUDUSD-VIP
|469
|NZDUSD-VIP
|-301
|ETHUSD
|-14K
|XAUEUR-VIP
|-3.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +62.31 USD
최악의 거래: -40 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +101.84 USD
연속 최대 손실: -35.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VTMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
