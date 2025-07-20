SinyallerBölümler
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
98 (48.51%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (51.49%)
En iyi işlem:
198.53 USD
En kötü işlem:
-215.73 USD
Brüt kâr:
8 870.28 USD (301 167 pips)
Brüt zarar:
-7 386.17 USD (240 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 003.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 167.42 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.70%
Maks. mevduat yükü:
26.72%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
111 (54.95%)
Satış işlemleri:
91 (45.05%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
7.35 USD
Ortalama kâr:
90.51 USD
Ortalama zarar:
-71.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 054.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 054.52 USD (11)
Aylık büyüme:
59.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
889.72 USD
Maksimum:
2 214.32 USD (42.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.79% (2 214.32 USD)
Varlığa göre:
11.67% (449.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 166
USDJPY 8
CHFJPY 7
GBPJPY 6
EURJPY 6
AUDJPY 4
CADJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY -127
CHFJPY -216
GBPJPY -240
EURJPY 95
AUDJPY -140
CADJPY 25
EURUSD -72
GBPUSD 66
NZDJPY 158
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 70K
USDJPY 903
CHFJPY -6K
GBPJPY -5K
EURJPY 1.5K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 0
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.53 USD
En kötü işlem: -216 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 003.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 054.52 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
307 daha fazla...
Trading santai, profit hanyalah bonus.
İnceleme yok
