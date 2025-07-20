- Büyüme
İşlemler:
202
Kârla kapanan işlemler:
98 (48.51%)
Zararla kapanan işlemler:
104 (51.49%)
En iyi işlem:
198.53 USD
En kötü işlem:
-215.73 USD
Brüt kâr:
8 870.28 USD (301 167 pips)
Brüt zarar:
-7 386.17 USD (240 299 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (1 003.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 167.42 USD (11)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
97.70%
Maks. mevduat yükü:
26.72%
En son işlem:
55 dakika önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.67
Alış işlemleri:
111 (54.95%)
Satış işlemleri:
91 (45.05%)
Kâr faktörü:
1.20
Beklenen getiri:
7.35 USD
Ortalama kâr:
90.51 USD
Ortalama zarar:
-71.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-1 054.52 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 054.52 USD (11)
Aylık büyüme:
59.14%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
889.72 USD
Maksimum:
2 214.32 USD (42.79%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
42.79% (2 214.32 USD)
Varlığa göre:
11.67% (449.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|166
|USDJPY
|8
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.53 USD
En kötü işlem: -216 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +1 003.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 054.52 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
