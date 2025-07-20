SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Sniper Dadahup
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0 Bewertungen
24 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -20%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
827
Gewinntrades:
369 (44.61%)
Verlusttrades:
458 (55.38%)
Bester Trade:
375.76 USD
Schlechtester Trade:
-215.73 USD
Bruttoprofit:
35 821.17 USD (1 363 652 pips)
Bruttoverlust:
-30 165.87 USD (1 108 411 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (2 265.08 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 265.08 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
93.68%
Max deposit load:
94.10%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
50
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.44
Long-Positionen:
546 (66.02%)
Short-Positionen:
281 (33.98%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
6.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
97.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-65.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-1 408.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 408.56 USD (19)
Wachstum pro Monat :
-37.91%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
889.72 USD
Maximaler:
3 931.60 USD (31.57%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.45% (2 146.79 USD)
Kapital:
28.63% (442.21 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 761
EURJPY 13
CHFJPY 12
GBPJPY 11
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
EURJPY 392
CHFJPY -303
GBPJPY -277
USDJPY 0
AUDJPY 48
CADJPY -346
NZDJPY 525
EURUSD -72
GBPUSD 66
USDCHF -96
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 255K
EURJPY 4.3K
CHFJPY -5.5K
GBPJPY -4.1K
USDJPY 2.9K
AUDJPY 500
CADJPY -500
NZDJPY 3K
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
USDCHF -341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +375.76 USD
Schlechtester Trade: -216 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 265.08 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 408.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
noch 318 ...
Trading santai, profit hanyalah bonus.
Keine Bewertungen
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
