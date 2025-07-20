SignauxSections
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 43%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
98 (48.75%)
Perte trades:
103 (51.24%)
Meilleure transaction:
198.53 USD
Pire transaction:
-215.73 USD
Bénéfice brut:
8 870.28 USD (301 167 pips)
Perte brute:
-7 285.56 USD (235 299 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (1 003.53 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 167.42 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
97.70%
Charge de dépôt maximale:
26.72%
Dernier trade:
12 il y a des minutes
Trades par semaine:
37
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
111 (55.22%)
Courts trades:
90 (44.78%)
Facteur de profit:
1.22
Rendement attendu:
7.88 USD
Bénéfice moyen:
90.51 USD
Perte moyenne:
-70.73 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-1 054.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 054.52 USD (11)
Croissance mensuelle:
63.01%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
889.72 USD
Maximal:
2 214.32 USD (42.79%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
42.79% (2 214.32 USD)
Par fonds propres:
11.67% (449.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 165
USDJPY 8
CHFJPY 7
GBPJPY 6
EURJPY 6
AUDJPY 4
CADJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
USDJPY -127
CHFJPY -216
GBPJPY -240
EURJPY 95
AUDJPY -140
CADJPY 25
EURUSD -72
GBPUSD 66
NZDJPY 158
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 75K
USDJPY 903
CHFJPY -6K
GBPJPY -5K
EURJPY 1.5K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 0
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +198.53 USD
Pire transaction: -216 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +1 003.53 USD
Perte consécutive maximale: -1 054.52 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
307 plus...
Trading santai, profit hanyalah bonus.
Aucun avis
2025.09.29 04:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 07:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 04:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 03:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 05:52
Share of trading days is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sniper Dadahup
50 USD par mois
43%
0
0
USD
4.1K
USD
11
0%
201
48%
98%
1.21
7.88
USD
43%
1:50
