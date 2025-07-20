SeñalesSecciones
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0 comentarios
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -4%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
816
Transacciones Rentables:
369 (45.22%)
Transacciones Irrentables:
447 (54.78%)
Mejor transacción:
375.76 USD
Peor transacción:
-215.73 USD
Beneficio Bruto:
35 821.17 USD (1 363 652 pips)
Pérdidas Brutas:
-29 541.05 USD (1 080 586 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (2 265.08 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 265.08 USD (23)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
93.68%
Carga máxima del depósito:
94.10%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
50
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.60
Transacciones Largas:
536 (65.69%)
Transacciones Cortas:
280 (34.31%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
7.70 USD
Beneficio medio:
97.08 USD
Pérdidas medias:
-66.09 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-1 408.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 408.56 USD (19)
Crecimiento al mes:
-13.54%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
889.72 USD
Máxima:
3 931.60 USD (31.57%)
Reducción relativa:
De balance:
99.45% (2 146.79 USD)
De fondos:
28.63% (442.21 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 750
EURJPY 13
CHFJPY 12
GBPJPY 11
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.3K
EURJPY 392
CHFJPY -303
GBPJPY -277
USDJPY 0
AUDJPY 48
CADJPY -346
NZDJPY 525
EURUSD -72
GBPUSD 66
USDCHF -96
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 283K
EURJPY 4.3K
CHFJPY -5.5K
GBPJPY -4.1K
USDJPY 2.9K
AUDJPY 500
CADJPY -500
NZDJPY 3K
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
USDCHF -341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
otros 318...
Trading santai, profit hanyalah bonus.
No hay comentarios
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Sniper Dadahup
50 USD al mes
-4%
0
0
USD
3.6K
USD
23
0%
816
45%
94%
1.21
7.70
USD
99%
1:50
Copiar

