シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Sniper Dadahup
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
レビュー0件
23週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -4%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
816
利益トレード:
369 (45.22%)
損失トレード:
447 (54.78%)
ベストトレード:
375.76 USD
最悪のトレード:
-215.73 USD
総利益:
35 821.17 USD (1 363 652 pips)
総損失:
-29 541.05 USD (1 080 586 pips)
最大連続の勝ち:
23 (2 265.08 USD)
最大連続利益:
2 265.08 USD (23)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
93.68%
最大入金額:
94.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
536 (65.69%)
短いトレード:
280 (34.31%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
7.70 USD
平均利益:
97.08 USD
平均損失:
-66.09 USD
最大連続の負け:
19 (-1 408.56 USD)
最大連続損失:
-1 408.56 USD (19)
月間成長:
-13.54%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
889.72 USD
最大の:
3 931.60 USD (31.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.45% (2 146.79 USD)
エクイティによる:
28.63% (442.21 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 750
EURJPY 13
CHFJPY 12
GBPJPY 11
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.3K
EURJPY 392
CHFJPY -303
GBPJPY -277
USDJPY 0
AUDJPY 48
CADJPY -346
NZDJPY 525
EURUSD -72
GBPUSD 66
USDCHF -96
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 283K
EURJPY 4.3K
CHFJPY -5.5K
GBPJPY -4.1K
USDJPY 2.9K
AUDJPY 500
CADJPY -500
NZDJPY 3K
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
USDCHF -341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +375.76 USD
最悪のトレード: -216 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +2 265.08 USD
最大連続損失: -1 408.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
318 より多く...
Trading santai, profit hanyalah bonus.
レビューなし
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください