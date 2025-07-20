- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
816
利益トレード:
369 (45.22%)
損失トレード:
447 (54.78%)
ベストトレード:
375.76 USD
最悪のトレード:
-215.73 USD
総利益:
35 821.17 USD (1 363 652 pips)
総損失:
-29 541.05 USD (1 080 586 pips)
最大連続の勝ち:
23 (2 265.08 USD)
最大連続利益:
2 265.08 USD (23)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
93.68%
最大入金額:
94.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
50
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.60
長いトレード:
536 (65.69%)
短いトレード:
280 (34.31%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
7.70 USD
平均利益:
97.08 USD
平均損失:
-66.09 USD
最大連続の負け:
19 (-1 408.56 USD)
最大連続損失:
-1 408.56 USD (19)
月間成長:
-13.54%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
889.72 USD
最大の:
3 931.60 USD (31.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.45% (2 146.79 USD)
エクイティによる:
28.63% (442.21 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|750
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|12
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|8
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.3K
|EURJPY
|392
|CHFJPY
|-303
|GBPJPY
|-277
|USDJPY
|0
|AUDJPY
|48
|CADJPY
|-346
|NZDJPY
|525
|EURUSD
|-72
|GBPUSD
|66
|USDCHF
|-96
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|283K
|EURJPY
|4.3K
|CHFJPY
|-5.5K
|GBPJPY
|-4.1K
|USDJPY
|2.9K
|AUDJPY
|500
|CADJPY
|-500
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-341
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +375.76 USD
最悪のトレード: -216 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +2 265.08 USD
最大連続損失: -1 408.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
318 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Trading santai, profit hanyalah bonus.
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
-4%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
23
0%
816
45%
94%
1.21
7.70
USD
USD
99%
1:50