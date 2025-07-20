信号部分
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0条评论
23
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 -3%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
814
盈利交易:
368 (45.20%)
亏损交易:
446 (54.79%)
最好交易:
375.76 USD
最差交易:
-215.73 USD
毛利:
35 761.57 USD (1 360 652 pips)
毛利亏损:
-29 460.25 USD (1 078 586 pips)
最大连续赢利:
23 (2 265.08 USD)
最大连续盈利:
2 265.08 USD (23)
夏普比率:
0.09
交易活动:
93.68%
最大入金加载:
94.10%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
47
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.60
长期交易:
534 (65.60%)
短期交易:
280 (34.40%)
利润因子:
1.21
预期回报:
7.74 USD
平均利润:
97.18 USD
平均损失:
-66.05 USD
最大连续失误:
19 (-1 408.56 USD)
最大连续亏损:
-1 408.56 USD (19)
每月增长:
-9.78%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
889.72 USD
最大值:
3 931.60 USD (31.57%)
相对跌幅:
结余:
99.45% (2 146.79 USD)
净值:
28.63% (442.21 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 748
EURJPY 13
CHFJPY 12
GBPJPY 11
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.4K
EURJPY 392
CHFJPY -303
GBPJPY -277
USDJPY 0
AUDJPY 48
CADJPY -346
NZDJPY 525
EURUSD -72
GBPUSD 66
USDCHF -96
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 282K
EURJPY 4.3K
CHFJPY -5.5K
GBPJPY -4.1K
USDJPY 2.9K
AUDJPY 500
CADJPY -500
NZDJPY 3K
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
USDCHF -341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +375.76 USD
最差交易: -216 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 19
最大连续盈利: +2 265.08 USD
最大连续亏损: -1 408.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Trading santai, profit hanyalah bonus.
没有评论
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载