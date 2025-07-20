시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Sniper Dadahup
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0 리뷰
25
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -10%
MaxrichGroup-Real
1:50
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
911
이익 거래:
401 (44.01%)
손실 거래:
510 (55.98%)
최고의 거래:
375.76 USD
최악의 거래:
-215.73 USD
총 수익:
39 154.64 USD (1 492 889 pips)
총 손실:
-32 987.31 USD (1 226 787 pips)
연속 최대 이익:
23 (2 265.08 USD)
연속 최대 이익:
2 265.08 USD (23)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
93.68%
최대 입금량:
94.10%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.48
롱(주식매수):
600 (65.86%)
숏(주식차입매도):
311 (34.14%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
6.77 USD
평균 이익:
97.64 USD
평균 손실:
-64.68 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 408.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 408.56 USD (19)
월별 성장률:
20.07%
연간 예측:
243.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
889.72 USD
최대한의:
4 166.80 USD (33.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.45% (2 146.79 USD)
자본금별:
28.63% (442.21 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 844
EURJPY 13
CHFJPY 12
GBPJPY 11
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
AUDUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 6.3K
EURJPY 392
CHFJPY -303
GBPJPY -277
USDJPY 0
AUDJPY 48
CADJPY -346
NZDJPY 525
EURUSD -72
GBPUSD 66
USDCHF -96
AUDUSD -36
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 266K
EURJPY 4.3K
CHFJPY -5.5K
GBPJPY -4.1K
USDJPY 2.9K
AUDJPY 500
CADJPY -500
NZDJPY 3K
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
USDCHF -341
AUDUSD -300
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +375.76 USD
최악의 거래: -216 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +2 265.08 USD
연속 최대 손실: -1 408.56 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
OctaFX-Demo
0.00 × 13
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
323 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Trading santai, profit hanyalah bonus.
리뷰 없음
2025.12.25 22:59
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.25 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Sniper Dadahup
월별 50 USD
-10%
0
0
USD
4.5K
USD
25
0%
911
44%
94%
1.18
6.77
USD
99%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.