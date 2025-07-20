- 자본
- 축소
트레이드:
911
이익 거래:
401 (44.01%)
손실 거래:
510 (55.98%)
최고의 거래:
375.76 USD
최악의 거래:
-215.73 USD
총 수익:
39 154.64 USD (1 492 889 pips)
총 손실:
-32 987.31 USD (1 226 787 pips)
연속 최대 이익:
23 (2 265.08 USD)
연속 최대 이익:
2 265.08 USD (23)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
93.68%
최대 입금량:
94.10%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.48
롱(주식매수):
600 (65.86%)
숏(주식차입매도):
311 (34.14%)
수익 요인:
1.19
기대수익:
6.77 USD
평균 이익:
97.64 USD
평균 손실:
-64.68 USD
연속 최대 손실:
19 (-1 408.56 USD)
연속 최대 손실:
-1 408.56 USD (19)
월별 성장률:
20.07%
연간 예측:
243.51%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
889.72 USD
최대한의:
4 166.80 USD (33.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
99.45% (2 146.79 USD)
자본금별:
28.63% (442.21 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|844
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|12
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|8
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|AUDUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|6.3K
|EURJPY
|392
|CHFJPY
|-303
|GBPJPY
|-277
|USDJPY
|0
|AUDJPY
|48
|CADJPY
|-346
|NZDJPY
|525
|EURUSD
|-72
|GBPUSD
|66
|USDCHF
|-96
|AUDUSD
|-36
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|266K
|EURJPY
|4.3K
|CHFJPY
|-5.5K
|GBPJPY
|-4.1K
|USDJPY
|2.9K
|AUDJPY
|500
|CADJPY
|-500
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-341
|AUDUSD
|-300
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +375.76 USD
최악의 거래: -216 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 19
연속 최대 이익: +2 265.08 USD
연속 최대 손실: -1 408.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 13
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
