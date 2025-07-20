SinaisSeções
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0 comentários
23 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2025 -4%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
816
Negociações com lucro:
369 (45.22%)
Negociações com perda:
447 (54.78%)
Melhor negociação:
375.76 USD
Pior negociação:
-215.73 USD
Lucro bruto:
35 821.17 USD (1 363 652 pips)
Perda bruta:
-29 541.05 USD (1 080 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (2 265.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 265.08 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
93.68%
Depósito máximo carregado:
94.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
536 (65.69%)
Negociações curtas:
280 (34.31%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
7.70 USD
Lucro médio:
97.08 USD
Perda média:
-66.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 408.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 408.56 USD (19)
Crescimento mensal:
-13.54%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
889.72 USD
Máximo:
3 931.60 USD (31.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.45% (2 146.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.63% (442.21 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 750
EURJPY 13
CHFJPY 12
GBPJPY 11
USDJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.3K
EURJPY 392
CHFJPY -303
GBPJPY -277
USDJPY 0
AUDJPY 48
CADJPY -346
NZDJPY 525
EURUSD -72
GBPUSD 66
USDCHF -96
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 283K
EURJPY 4.3K
CHFJPY -5.5K
GBPJPY -4.1K
USDJPY 2.9K
AUDJPY 500
CADJPY -500
NZDJPY 3K
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
USDCHF -341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +375.76 USD
Pior negociação: -216 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +2 265.08 USD
Máxima perda consecutiva: -1 408.56 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real29
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
318 mais ...
Trading santai, profit hanyalah bonus.
Sem comentários
2025.12.25 22:59
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.