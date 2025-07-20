- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
816
Negociações com lucro:
369 (45.22%)
Negociações com perda:
447 (54.78%)
Melhor negociação:
375.76 USD
Pior negociação:
-215.73 USD
Lucro bruto:
35 821.17 USD (1 363 652 pips)
Perda bruta:
-29 541.05 USD (1 080 586 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
23 (2 265.08 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 265.08 USD (23)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
93.68%
Depósito máximo carregado:
94.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
50
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.60
Negociações longas:
536 (65.69%)
Negociações curtas:
280 (34.31%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
7.70 USD
Lucro médio:
97.08 USD
Perda média:
-66.09 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-1 408.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 408.56 USD (19)
Crescimento mensal:
-13.54%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
889.72 USD
Máximo:
3 931.60 USD (31.57%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.45% (2 146.79 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.63% (442.21 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|750
|EURJPY
|13
|CHFJPY
|12
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|11
|AUDJPY
|8
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.3K
|EURJPY
|392
|CHFJPY
|-303
|GBPJPY
|-277
|USDJPY
|0
|AUDJPY
|48
|CADJPY
|-346
|NZDJPY
|525
|EURUSD
|-72
|GBPUSD
|66
|USDCHF
|-96
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|283K
|EURJPY
|4.3K
|CHFJPY
|-5.5K
|GBPJPY
|-4.1K
|USDJPY
|2.9K
|AUDJPY
|500
|CADJPY
|-500
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-341
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +375.76 USD
Pior negociação: -216 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 23
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +2 265.08 USD
Máxima perda consecutiva: -1 408.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
Trading santai, profit hanyalah bonus.
Sem comentários
50 USD por mês
-4%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
23
0%
816
45%
94%
1.21
7.70
USD
USD
99%
1:50