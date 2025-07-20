- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
98 (48.75%)
Loss Trade:
103 (51.24%)
Best Trade:
198.53 USD
Worst Trade:
-215.73 USD
Profitto lordo:
8 870.28 USD (301 167 pips)
Perdita lorda:
-7 285.56 USD (235 299 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 003.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 167.42 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.70%
Massimo carico di deposito:
26.72%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
111 (55.22%)
Short Trade:
90 (44.78%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
7.88 USD
Profitto medio:
90.51 USD
Perdita media:
-70.73 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 054.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 054.52 USD (11)
Crescita mensile:
63.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
889.72 USD
Massimale:
2 214.32 USD (42.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.79% (2 214.32 USD)
Per equità:
11.67% (449.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|165
|USDJPY
|8
|CHFJPY
|7
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|2
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2K
|USDJPY
|-127
|CHFJPY
|-216
|GBPJPY
|-240
|EURJPY
|95
|AUDJPY
|-140
|CADJPY
|25
|EURUSD
|-72
|GBPUSD
|66
|NZDJPY
|158
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|75K
|USDJPY
|903
|CHFJPY
|-6K
|GBPJPY
|-5K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|-1.5K
|CADJPY
|0
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|1K
|NZDJPY
|1K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.53 USD
Worst Trade: -216 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 003.53 USD
Massima perdita consecutiva: -1 054.52 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 23
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Trading santai, profit hanyalah bonus.
Non ci sono recensioni
