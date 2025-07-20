SegnaliSezioni
Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 43%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
201
Profit Trade:
98 (48.75%)
Loss Trade:
103 (51.24%)
Best Trade:
198.53 USD
Worst Trade:
-215.73 USD
Profitto lordo:
8 870.28 USD (301 167 pips)
Perdita lorda:
-7 285.56 USD (235 299 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (1 003.53 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 167.42 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.70%
Massimo carico di deposito:
26.72%
Ultimo trade:
38 minuti fa
Trade a settimana:
37
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
111 (55.22%)
Short Trade:
90 (44.78%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
7.88 USD
Profitto medio:
90.51 USD
Perdita media:
-70.73 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-1 054.52 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 054.52 USD (11)
Crescita mensile:
63.01%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
889.72 USD
Massimale:
2 214.32 USD (42.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
42.79% (2 214.32 USD)
Per equità:
11.67% (449.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 165
USDJPY 8
CHFJPY 7
GBPJPY 6
EURJPY 6
AUDJPY 4
CADJPY 2
EURUSD 1
GBPUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2K
USDJPY -127
CHFJPY -216
GBPJPY -240
EURJPY 95
AUDJPY -140
CADJPY 25
EURUSD -72
GBPUSD 66
NZDJPY 158
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 75K
USDJPY 903
CHFJPY -6K
GBPJPY -5K
EURJPY 1.5K
AUDJPY -1.5K
CADJPY 0
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
NZDJPY 1K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.53 USD
Worst Trade: -216 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +1 003.53 USD
Massima perdita consecutiva: -1 054.52 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 23
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
FXNet-Real
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
Alpari-PRO
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Trading santai, profit hanyalah bonus.
Non ci sono recensioni
2025.09.29 04:25
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.21 22:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:12
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 07:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 13:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 16:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.01 04:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 23:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 08:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 03:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 01:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 13:16
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 07:39
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 17:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 05:52
Share of trading days is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of trades is too low
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.