Niki Sosanto

Sniper Dadahup

Niki Sosanto
0 отзывов
23 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 -6%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
804
Прибыльных трейдов:
364 (45.27%)
Убыточных трейдов:
440 (54.73%)
Лучший трейд:
375.76 USD
Худший трейд:
-215.73 USD
Общая прибыль:
35 310.36 USD (1 342 593 pips)
Общий убыток:
-29 115.29 USD (1 065 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 265.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 265.08 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
93.68%
Макс. загрузка депозита:
94.10%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
528 (65.67%)
Коротких трейдов:
276 (34.33%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
7.71 USD
Средняя прибыль:
97.01 USD
Средний убыток:
-66.17 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 408.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 408.56 USD (19)
Прирост в месяц:
2 191.99%
Годовой прогноз:
26 596.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
889.72 USD
Максимальная:
3 931.60 USD (31.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.45% (2 146.79 USD)
По эквити:
28.63% (442.21 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 739
EURJPY 13
GBPJPY 11
USDJPY 11
CHFJPY 11
AUDJPY 8
CADJPY 5
NZDJPY 3
EURUSD 1
GBPUSD 1
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 6.2K
EURJPY 392
GBPJPY -277
USDJPY 0
CHFJPY -248
AUDJPY 48
CADJPY -346
NZDJPY 525
EURUSD -72
GBPUSD 66
USDCHF -96
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 276K
EURJPY 4.3K
GBPJPY -4.1K
USDJPY 2.9K
CHFJPY -5K
AUDJPY 500
CADJPY -500
NZDJPY 3K
EURUSD -1K
GBPUSD 1K
USDCHF -341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +375.76 USD
Худший трейд: -216 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +2 265.08 USD
Макс. убыток в серии: -1 408.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real33
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
FxClearing-Main2
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
еще 318...
Trading santai, profit hanyalah bonus.
Нет отзывов
2025.12.25 02:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.24 03:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 19:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.23 04:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 156 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 16:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.78% of days out of 129 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 01:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.19 14:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.18 13:44
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 08:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.17 23:39
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 02:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.14 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.31% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.12 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 04:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 07:27
A large drawdown may occur on the account again
