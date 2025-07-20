- Прирост
Всего трейдов:
804
Прибыльных трейдов:
364 (45.27%)
Убыточных трейдов:
440 (54.73%)
Лучший трейд:
375.76 USD
Худший трейд:
-215.73 USD
Общая прибыль:
35 310.36 USD (1 342 593 pips)
Общий убыток:
-29 115.29 USD (1 065 886 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (2 265.08 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 265.08 USD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
93.68%
Макс. загрузка депозита:
94.10%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
54
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
528 (65.67%)
Коротких трейдов:
276 (34.33%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
7.71 USD
Средняя прибыль:
97.01 USD
Средний убыток:
-66.17 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-1 408.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 408.56 USD (19)
Прирост в месяц:
2 191.99%
Годовой прогноз:
26 596.10%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
889.72 USD
Максимальная:
3 931.60 USD (31.57%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.45% (2 146.79 USD)
По эквити:
28.63% (442.21 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|739
|EURJPY
|13
|GBPJPY
|11
|USDJPY
|11
|CHFJPY
|11
|AUDJPY
|8
|CADJPY
|5
|NZDJPY
|3
|EURUSD
|1
|GBPUSD
|1
|USDCHF
|1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|6.2K
|EURJPY
|392
|GBPJPY
|-277
|USDJPY
|0
|CHFJPY
|-248
|AUDJPY
|48
|CADJPY
|-346
|NZDJPY
|525
|EURUSD
|-72
|GBPUSD
|66
|USDCHF
|-96
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|276K
|EURJPY
|4.3K
|GBPJPY
|-4.1K
|USDJPY
|2.9K
|CHFJPY
|-5K
|AUDJPY
|500
|CADJPY
|-500
|NZDJPY
|3K
|EURUSD
|-1K
|GBPUSD
|1K
|USDCHF
|-341
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +375.76 USD
Худший трейд: -216 USD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +2 265.08 USD
Макс. убыток в серии: -1 408.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Exness-Real33
|0.00 × 2
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 2
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
AM-UK-Live
|0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
еще 318...
Trading santai, profit hanyalah bonus.
