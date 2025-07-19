SinyallerBölümler
Ali Eslamian

SigmaTrade

Ali Eslamian
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 447%
LiteFinanceVC-Live-04
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
89
Kârla kapanan işlemler:
74 (83.14%)
Zararla kapanan işlemler:
15 (16.85%)
En iyi işlem:
109.95 USD
En kötü işlem:
-51.95 USD
Brüt kâr:
1 411.25 USD (13 071 pips)
Brüt zarar:
-225.40 USD (2 179 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (410.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
410.10 USD (18)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
11.57%
Maks. mevduat yükü:
7.58%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
19.55
Alış işlemleri:
23 (25.84%)
Satış işlemleri:
66 (74.16%)
Kâr faktörü:
6.26
Beklenen getiri:
13.32 USD
Ortalama kâr:
19.07 USD
Ortalama zarar:
-15.03 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-60.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-60.65 USD (3)
Aylık büyüme:
9.78%
Yıllık tahmin:
118.64%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
60.65 USD (2.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.86% (60.65 USD)
Varlığa göre:
6.23% (57.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD_o 41
EURUSD_o 35
XAUUSD_o 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD_o 639
EURUSD_o 392
XAUUSD_o 155
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD_o 5.5K
EURUSD_o 2.9K
XAUUSD_o 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +109.95 USD
En kötü işlem: -52 USD
Maksimum ardışık kazanç: 18
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +410.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -60.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-04" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SigmaTrade
Ayda 30 USD
447%
0
0
USD
1.2K
USD
38
0%
89
83%
12%
6.26
13.32
USD
11%
1:500
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.