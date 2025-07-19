SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SigmaTrade
Ali Eslamian

SigmaTrade

Ali Eslamian
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 447%
LiteFinanceVC-Live-04
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
89
Profit Trade:
74 (83.14%)
Loss Trade:
15 (16.85%)
Best Trade:
109.95 USD
Worst Trade:
-51.95 USD
Profitto lordo:
1 411.25 USD (13 071 pips)
Perdita lorda:
-225.40 USD (2 179 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (410.10 USD)
Massimo profitto consecutivo:
410.10 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
11.57%
Massimo carico di deposito:
7.58%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
19.55
Long Trade:
23 (25.84%)
Short Trade:
66 (74.16%)
Fattore di profitto:
6.26
Profitto previsto:
13.32 USD
Profitto medio:
19.07 USD
Perdita media:
-15.03 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-60.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-60.65 USD (3)
Crescita mensile:
9.78%
Previsione annuale:
118.64%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
60.65 USD (2.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.86% (60.65 USD)
Per equità:
6.23% (57.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD_o 41
EURUSD_o 35
XAUUSD_o 13
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD_o 639
EURUSD_o 392
XAUUSD_o 155
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD_o 5.5K
EURUSD_o 2.9K
XAUUSD_o 2.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +109.95 USD
Worst Trade: -52 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +410.10 USD
Massima perdita consecutiva: -60.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Share of trading days is too low
2025.09.24 09:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 13:08
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 09:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
No swaps are charged
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 07:38
No swaps are charged
2025.09.01 07:38
No swaps are charged
2025.09.01 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 06:38
No swaps are charged
2025.09.01 06:38
No swaps are charged
2025.09.01 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 11:04
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SigmaTrade
30USD al mese
447%
0
0
USD
1.2K
USD
38
0%
89
83%
12%
6.26
13.32
USD
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.