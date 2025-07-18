SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / REGENCY
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
14 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 116%
Exness-Real2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
35
Kârla kapanan işlemler:
28 (80.00%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.00%)
En iyi işlem:
180.45 USD
En kötü işlem:
-63.62 USD
Brüt kâr:
1 849.86 USD (14 631 pips)
Brüt zarar:
-107.31 USD (1 042 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (842.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
842.82 USD (8)
Sharpe oranı:
0.92
Alım-satım etkinliği:
38.28%
Maks. mevduat yükü:
6.79%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
27.39
Alış işlemleri:
15 (42.86%)
Satış işlemleri:
20 (57.14%)
Kâr faktörü:
17.24
Beklenen getiri:
49.79 USD
Ortalama kâr:
66.07 USD
Ortalama zarar:
-15.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-63.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-63.62 USD (1)
Aylık büyüme:
18.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
63.62 USD (3.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
3.28% (63.62 USD)
Varlığa göre:
12.11% (392.81 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHFm 8
EURUSDm 7
CHFJPYm 5
AUDCADm 4
USDJPYm 2
GBPCADm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
AUDJPYm 1
DXYm 1
NZDUSDm 1
NZDCHFm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHFm 356
EURUSDm 495
CHFJPYm 221
AUDCADm 107
USDJPYm 205
GBPCADm 58
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
AUDJPYm 47
DXYm -4
NZDUSDm 127
NZDCHFm 70
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHFm 2K
EURUSDm 3.5K
CHFJPYm 2.2K
AUDCADm 826
USDJPYm 2K
GBPCADm 612
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
AUDJPYm 478
DXYm -26
NZDUSDm 636
NZDCHFm 281
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +180.45 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +842.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -63.62 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
我听老师的
İnceleme yok
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of trading days is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 16:56
Share of trading days is too low
2025.09.17 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 19:25
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.28 05:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 17:58
Share of trading days is too low
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
REGENCY
Ayda 30 USD
116%
0
0
USD
3.2K
USD
14
0%
35
80%
38%
17.23
49.79
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.