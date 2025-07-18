SegnaliSezioni
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
0 recensioni
Affidabilità
14 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 116%
Exness-Real2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
35
Profit Trade:
28 (80.00%)
Loss Trade:
7 (20.00%)
Best Trade:
180.45 USD
Worst Trade:
-63.62 USD
Profitto lordo:
1 849.86 USD (14 631 pips)
Perdita lorda:
-107.31 USD (1 042 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (842.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
842.82 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
38.28%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
27.39
Long Trade:
15 (42.86%)
Short Trade:
20 (57.14%)
Fattore di profitto:
17.24
Profitto previsto:
49.79 USD
Profitto medio:
66.07 USD
Perdita media:
-15.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-63.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.62 USD (1)
Crescita mensile:
18.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
63.62 USD (3.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.28% (63.62 USD)
Per equità:
12.11% (392.81 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHFm 8
EURUSDm 7
CHFJPYm 5
AUDCADm 4
USDJPYm 2
GBPCADm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
AUDJPYm 1
DXYm 1
NZDUSDm 1
NZDCHFm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHFm 356
EURUSDm 495
CHFJPYm 221
AUDCADm 107
USDJPYm 205
GBPCADm 58
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
AUDJPYm 47
DXYm -4
NZDUSDm 127
NZDCHFm 70
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHFm 2K
EURUSDm 3.5K
CHFJPYm 2.2K
AUDCADm 826
USDJPYm 2K
GBPCADm 612
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
AUDJPYm 478
DXYm -26
NZDUSDm 636
NZDCHFm 281
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +180.45 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +842.82 USD
Massima perdita consecutiva: -63.62 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
我听老师的
Non ci sono recensioni
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of trading days is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 16:56
Share of trading days is too low
2025.09.17 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 19:25
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.28 05:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 17:58
Share of trading days is too low
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
REGENCY
30USD al mese
116%
0
0
USD
3.2K
USD
14
0%
35
80%
38%
17.23
49.79
USD
12%
1:500
