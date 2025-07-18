- Crescita
Trade:
35
Profit Trade:
28 (80.00%)
Loss Trade:
7 (20.00%)
Best Trade:
180.45 USD
Worst Trade:
-63.62 USD
Profitto lordo:
1 849.86 USD (14 631 pips)
Perdita lorda:
-107.31 USD (1 042 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (842.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
842.82 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.92
Attività di trading:
38.28%
Massimo carico di deposito:
6.79%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
10
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
27.39
Long Trade:
15 (42.86%)
Short Trade:
20 (57.14%)
Fattore di profitto:
17.24
Profitto previsto:
49.79 USD
Profitto medio:
66.07 USD
Perdita media:
-15.33 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-63.62 USD)
Massima perdita consecutiva:
-63.62 USD (1)
Crescita mensile:
18.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
63.62 USD (3.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.28% (63.62 USD)
Per equità:
12.11% (392.81 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHFm
|8
|EURUSDm
|7
|CHFJPYm
|5
|AUDCADm
|4
|USDJPYm
|2
|GBPCADm
|2
|EURCADm
|1
|EURJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|AUDJPYm
|1
|DXYm
|1
|NZDUSDm
|1
|NZDCHFm
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHFm
|356
|EURUSDm
|495
|CHFJPYm
|221
|AUDCADm
|107
|USDJPYm
|205
|GBPCADm
|58
|EURCADm
|52
|EURJPYm
|4
|CADCHFm
|3
|AUDJPYm
|47
|DXYm
|-4
|NZDUSDm
|127
|NZDCHFm
|70
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHFm
|2K
|EURUSDm
|3.5K
|CHFJPYm
|2.2K
|AUDCADm
|826
|USDJPYm
|2K
|GBPCADm
|612
|EURCADm
|714
|EURJPYm
|271
|CADCHFm
|29
|AUDJPYm
|478
|DXYm
|-26
|NZDUSDm
|636
|NZDCHFm
|281
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
