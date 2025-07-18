- 자본
- 축소
트레이드:
81
이익 거래:
62 (76.54%)
손실 거래:
19 (23.46%)
최고의 거래:
227.76 USD
최악의 거래:
-69.29 USD
총 수익:
5 406.79 USD (33 350 pips)
총 손실:
-382.83 USD (7 392 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 546.64 USD)
연속 최대 이익:
1 546.64 USD (12)
샤프 비율:
0.88
거래 활동:
49.95%
최대 입금량:
7.24%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
72.51
롱(주식매수):
31 (38.27%)
숏(주식차입매도):
50 (61.73%)
수익 요인:
14.12
기대수익:
62.02 USD
평균 이익:
87.21 USD
평균 손실:
-20.15 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.60 USD)
연속 최대 손실:
-69.29 USD (1)
월별 성장률:
28.16%
연간 예측:
341.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
69.29 USD (1.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.28% (63.62 USD)
자본금별:
23.54% (858.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|12
|USDCHFm
|10
|CHFJPYm
|9
|AUDJPYm
|9
|EURUSDm
|8
|NZDUSDm
|7
|AUDCADm
|4
|EURNZDm
|3
|GBPCADm
|2
|CADJPYm
|2
|AUDCHFm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|1
|EURJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|DXYm
|1
|NZDCHFm
|1
|AUDNZDm
|1
|NZDJPYm
|1
|GBPUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|GBPJPYm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USDJPYm
|630
|USDCHFm
|502
|CHFJPYm
|771
|AUDJPYm
|835
|EURUSDm
|478
|NZDUSDm
|269
|AUDCADm
|107
|EURNZDm
|146
|GBPCADm
|58
|CADJPYm
|21
|AUDCHFm
|402
|GBPAUDm
|134
|EURCADm
|52
|EURJPYm
|4
|CADCHFm
|3
|DXYm
|-4
|NZDCHFm
|70
|AUDNZDm
|104
|NZDJPYm
|-19
|GBPUSDm
|151
|NZDCADm
|86
|USDCADm
|38
|GBPJPYm
|185
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USDJPYm
|2.3K
|USDCHFm
|2.3K
|CHFJPYm
|4.4K
|AUDJPYm
|4.1K
|EURUSDm
|3.4K
|NZDUSDm
|1.2K
|AUDCADm
|826
|EURNZDm
|1.3K
|GBPCADm
|612
|CADJPYm
|616
|AUDCHFm
|913
|GBPAUDm
|688
|EURCADm
|714
|EURJPYm
|271
|CADCHFm
|29
|DXYm
|-26
|NZDCHFm
|281
|AUDNZDm
|893
|NZDJPYm
|-571
|GBPUSDm
|502
|NZDCADm
|400
|USDCADm
|129
|GBPJPYm
|722
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +227.76 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 546.64 USD
연속 최대 손실: -7.60 USD
