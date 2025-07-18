시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / REGENCY
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
0 리뷰
안정성
29
2 / 5.4K USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 335%
Exness-Real2
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
81
이익 거래:
62 (76.54%)
손실 거래:
19 (23.46%)
최고의 거래:
227.76 USD
최악의 거래:
-69.29 USD
총 수익:
5 406.79 USD (33 350 pips)
총 손실:
-382.83 USD (7 392 pips)
연속 최대 이익:
12 (1 546.64 USD)
연속 최대 이익:
1 546.64 USD (12)
샤프 비율:
0.88
거래 활동:
49.95%
최대 입금량:
7.24%
최근 거래:
9 일 전
주별 거래 수:
1
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
72.51
롱(주식매수):
31 (38.27%)
숏(주식차입매도):
50 (61.73%)
수익 요인:
14.12
기대수익:
62.02 USD
평균 이익:
87.21 USD
평균 손실:
-20.15 USD
연속 최대 손실:
2 (-7.60 USD)
연속 최대 손실:
-69.29 USD (1)
월별 성장률:
28.16%
연간 예측:
341.72%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
69.29 USD (1.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.28% (63.62 USD)
자본금별:
23.54% (858.28 USD)

배포

심볼 Sell Buy
USDJPYm 12
USDCHFm 10
CHFJPYm 9
AUDJPYm 9
EURUSDm 8
NZDUSDm 7
AUDCADm 4
EURNZDm 3
GBPCADm 2
CADJPYm 2
AUDCHFm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
DXYm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
NZDJPYm 1
GBPUSDm 1
NZDCADm 1
USDCADm 1
GBPJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
USDJPYm 630
USDCHFm 502
CHFJPYm 771
AUDJPYm 835
EURUSDm 478
NZDUSDm 269
AUDCADm 107
EURNZDm 146
GBPCADm 58
CADJPYm 21
AUDCHFm 402
GBPAUDm 134
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
DXYm -4
NZDCHFm 70
AUDNZDm 104
NZDJPYm -19
GBPUSDm 151
NZDCADm 86
USDCADm 38
GBPJPYm 185
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
USDJPYm 2.3K
USDCHFm 2.3K
CHFJPYm 4.4K
AUDJPYm 4.1K
EURUSDm 3.4K
NZDUSDm 1.2K
AUDCADm 826
EURNZDm 1.3K
GBPCADm 612
CADJPYm 616
AUDCHFm 913
GBPAUDm 688
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
DXYm -26
NZDCHFm 281
AUDNZDm 893
NZDJPYm -571
GBPUSDm 502
NZDCADm 400
USDCADm 129
GBPJPYm 722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +227.76 USD
최악의 거래: -69 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +1 546.64 USD
연속 최대 손실: -7.60 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
我听老师的
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged on the signal account
2026.01.04 12:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
No swaps are charged
2025.11.04 07:50
No swaps are charged
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
REGENCY
월별 30 USD
335%
2
5.4K
USD
5K
USD
29
0%
81
76%
50%
14.12
62.02
USD
24%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.