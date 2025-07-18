- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
61 (76.25%)
Transacciones Irrentables:
19 (23.75%)
Mejor transacción:
227.76 USD
Peor transacción:
-69.29 USD
Beneficio Bruto:
5 236.13 USD (32 683 pips)
Pérdidas Brutas:
-382.83 USD (7 392 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 375.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 375.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.88
Actividad comercial:
49.95%
Carga máxima del depósito:
7.24%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
70.04
Transacciones Largas:
31 (38.75%)
Transacciones Cortas:
49 (61.25%)
Factor de Beneficio:
13.68
Beneficio Esperado:
60.67 USD
Beneficio medio:
85.84 USD
Pérdidas medias:
-20.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-69.29 USD (1)
Crecimiento al mes:
24.81%
Pronóstico anual:
301.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
69.29 USD (1.82%)
Reducción relativa:
De balance:
3.28% (63.62 USD)
De fondos:
23.54% (858.28 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|12
|USDCHFm
|10
|CHFJPYm
|9
|EURUSDm
|8
|AUDJPYm
|8
|NZDUSDm
|7
|AUDCADm
|4
|EURNZDm
|3
|GBPCADm
|2
|CADJPYm
|2
|AUDCHFm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|1
|EURJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|DXYm
|1
|NZDCHFm
|1
|AUDNZDm
|1
|NZDJPYm
|1
|GBPUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|GBPJPYm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPYm
|630
|USDCHFm
|502
|CHFJPYm
|771
|EURUSDm
|478
|AUDJPYm
|664
|NZDUSDm
|269
|AUDCADm
|107
|EURNZDm
|146
|GBPCADm
|58
|CADJPYm
|21
|AUDCHFm
|402
|GBPAUDm
|134
|EURCADm
|52
|EURJPYm
|4
|CADCHFm
|3
|DXYm
|-4
|NZDCHFm
|70
|AUDNZDm
|104
|NZDJPYm
|-19
|GBPUSDm
|151
|NZDCADm
|86
|USDCADm
|38
|GBPJPYm
|185
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPYm
|2.3K
|USDCHFm
|2.3K
|CHFJPYm
|4.4K
|EURUSDm
|3.4K
|AUDJPYm
|3.4K
|NZDUSDm
|1.2K
|AUDCADm
|826
|EURNZDm
|1.3K
|GBPCADm
|612
|CADJPYm
|616
|AUDCHFm
|913
|GBPAUDm
|688
|EURCADm
|714
|EURJPYm
|271
|CADCHFm
|29
|DXYm
|-26
|NZDCHFm
|281
|AUDNZDm
|893
|NZDJPYm
|-571
|GBPUSDm
|502
|NZDCADm
|400
|USDCADm
|129
|GBPJPYm
|722
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Mejor transacción: +227.76 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 375.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.60 USD
