SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / REGENCY
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
0 comentarios
Fiabilidad
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 323%
Exness-Real2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
80
Transacciones Rentables:
61 (76.25%)
Transacciones Irrentables:
19 (23.75%)
Mejor transacción:
227.76 USD
Peor transacción:
-69.29 USD
Beneficio Bruto:
5 236.13 USD (32 683 pips)
Pérdidas Brutas:
-382.83 USD (7 392 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 375.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 375.98 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.88
Actividad comercial:
49.95%
Carga máxima del depósito:
7.24%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
70.04
Transacciones Largas:
31 (38.75%)
Transacciones Cortas:
49 (61.25%)
Factor de Beneficio:
13.68
Beneficio Esperado:
60.67 USD
Beneficio medio:
85.84 USD
Pérdidas medias:
-20.15 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-7.60 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-69.29 USD (1)
Crecimiento al mes:
24.81%
Pronóstico anual:
301.05%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
69.29 USD (1.82%)
Reducción relativa:
De balance:
3.28% (63.62 USD)
De fondos:
23.54% (858.28 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPYm 12
USDCHFm 10
CHFJPYm 9
EURUSDm 8
AUDJPYm 8
NZDUSDm 7
AUDCADm 4
EURNZDm 3
GBPCADm 2
CADJPYm 2
AUDCHFm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
DXYm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
NZDJPYm 1
GBPUSDm 1
NZDCADm 1
USDCADm 1
GBPJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPYm 630
USDCHFm 502
CHFJPYm 771
EURUSDm 478
AUDJPYm 664
NZDUSDm 269
AUDCADm 107
EURNZDm 146
GBPCADm 58
CADJPYm 21
AUDCHFm 402
GBPAUDm 134
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
DXYm -4
NZDCHFm 70
AUDNZDm 104
NZDJPYm -19
GBPUSDm 151
NZDCADm 86
USDCADm 38
GBPJPYm 185
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPYm 2.3K
USDCHFm 2.3K
CHFJPYm 4.4K
EURUSDm 3.4K
AUDJPYm 3.4K
NZDUSDm 1.2K
AUDCADm 826
EURNZDm 1.3K
GBPCADm 612
CADJPYm 616
AUDCHFm 913
GBPAUDm 688
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
DXYm -26
NZDCHFm 281
AUDNZDm 893
NZDJPYm -571
GBPUSDm 502
NZDCADm 400
USDCADm 129
GBPJPYm 722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +227.76 USD
Peor transacción: -69 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +1 375.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.60 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
我听老师的
No hay comentarios
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
No swaps are charged
2025.11.04 07:50
No swaps are charged
2025.11.03 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
REGENCY
30 USD al mes
323%
0
0
USD
6.4K
USD
28
0%
80
76%
50%
13.67
60.67
USD
24%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.