シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / REGENCY
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
レビュー0件
信頼性
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 323%
Exness-Real2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
80
利益トレード:
61 (76.25%)
損失トレード:
19 (23.75%)
ベストトレード:
227.76 USD
最悪のトレード:
-69.29 USD
総利益:
5 236.13 USD (32 683 pips)
総損失:
-382.83 USD (7 392 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 375.98 USD)
最大連続利益:
1 375.98 USD (11)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
49.95%
最大入金額:
7.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
70.04
長いトレード:
31 (38.75%)
短いトレード:
49 (61.25%)
プロフィットファクター:
13.68
期待されたペイオフ:
60.67 USD
平均利益:
85.84 USD
平均損失:
-20.15 USD
最大連続の負け:
2 (-7.60 USD)
最大連続損失:
-69.29 USD (1)
月間成長:
24.81%
年間予想:
301.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
69.29 USD (1.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.28% (63.62 USD)
エクイティによる:
23.54% (858.28 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPYm 12
USDCHFm 10
CHFJPYm 9
EURUSDm 8
AUDJPYm 8
NZDUSDm 7
AUDCADm 4
EURNZDm 3
GBPCADm 2
CADJPYm 2
AUDCHFm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
DXYm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
NZDJPYm 1
GBPUSDm 1
NZDCADm 1
USDCADm 1
GBPJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPYm 630
USDCHFm 502
CHFJPYm 771
EURUSDm 478
AUDJPYm 664
NZDUSDm 269
AUDCADm 107
EURNZDm 146
GBPCADm 58
CADJPYm 21
AUDCHFm 402
GBPAUDm 134
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
DXYm -4
NZDCHFm 70
AUDNZDm 104
NZDJPYm -19
GBPUSDm 151
NZDCADm 86
USDCADm 38
GBPJPYm 185
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPYm 2.3K
USDCHFm 2.3K
CHFJPYm 4.4K
EURUSDm 3.4K
AUDJPYm 3.4K
NZDUSDm 1.2K
AUDCADm 826
EURNZDm 1.3K
GBPCADm 612
CADJPYm 616
AUDCHFm 913
GBPAUDm 688
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
DXYm -26
NZDCHFm 281
AUDNZDm 893
NZDJPYm -571
GBPUSDm 502
NZDCADm 400
USDCADm 129
GBPJPYm 722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +227.76 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 375.98 USD
最大連続損失: -7.60 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
我听老师的
レビューなし
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
No swaps are charged
2025.11.04 07:50
No swaps are charged
2025.11.03 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
REGENCY
30 USD/月
323%
0
0
USD
6.4K
USD
28
0%
80
76%
50%
13.67
60.67
USD
24%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください