トレード:
80
利益トレード:
61 (76.25%)
損失トレード:
19 (23.75%)
ベストトレード:
227.76 USD
最悪のトレード:
-69.29 USD
総利益:
5 236.13 USD (32 683 pips)
総損失:
-382.83 USD (7 392 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 375.98 USD)
最大連続利益:
1 375.98 USD (11)
シャープレシオ:
0.88
取引アクティビティ:
49.95%
最大入金額:
7.24%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
70.04
長いトレード:
31 (38.75%)
短いトレード:
49 (61.25%)
プロフィットファクター:
13.68
期待されたペイオフ:
60.67 USD
平均利益:
85.84 USD
平均損失:
-20.15 USD
最大連続の負け:
2 (-7.60 USD)
最大連続損失:
-69.29 USD (1)
月間成長:
24.81%
年間予想:
301.05%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
69.29 USD (1.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.28% (63.62 USD)
エクイティによる:
23.54% (858.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|12
|USDCHFm
|10
|CHFJPYm
|9
|EURUSDm
|8
|AUDJPYm
|8
|NZDUSDm
|7
|AUDCADm
|4
|EURNZDm
|3
|GBPCADm
|2
|CADJPYm
|2
|AUDCHFm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|1
|EURJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|DXYm
|1
|NZDCHFm
|1
|AUDNZDm
|1
|NZDJPYm
|1
|GBPUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|GBPJPYm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPYm
|630
|USDCHFm
|502
|CHFJPYm
|771
|EURUSDm
|478
|AUDJPYm
|664
|NZDUSDm
|269
|AUDCADm
|107
|EURNZDm
|146
|GBPCADm
|58
|CADJPYm
|21
|AUDCHFm
|402
|GBPAUDm
|134
|EURCADm
|52
|EURJPYm
|4
|CADCHFm
|3
|DXYm
|-4
|NZDCHFm
|70
|AUDNZDm
|104
|NZDJPYm
|-19
|GBPUSDm
|151
|NZDCADm
|86
|USDCADm
|38
|GBPJPYm
|185
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPYm
|2.3K
|USDCHFm
|2.3K
|CHFJPYm
|4.4K
|EURUSDm
|3.4K
|AUDJPYm
|3.4K
|NZDUSDm
|1.2K
|AUDCADm
|826
|EURNZDm
|1.3K
|GBPCADm
|612
|CADJPYm
|616
|AUDCHFm
|913
|GBPAUDm
|688
|EURCADm
|714
|EURJPYm
|271
|CADCHFm
|29
|DXYm
|-26
|NZDCHFm
|281
|AUDNZDm
|893
|NZDJPYm
|-571
|GBPUSDm
|502
|NZDCADm
|400
|USDCADm
|129
|GBPJPYm
|722
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
ベストトレード: +227.76 USD
最悪のトレード: -69 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +1 375.98 USD
最大連続損失: -7.60 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 4
