- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
80
盈利交易:
61 (76.25%)
亏损交易:
19 (23.75%)
最好交易:
227.76 USD
最差交易:
-69.29 USD
毛利:
5 236.13 USD (32 683 pips)
毛利亏损:
-382.83 USD (7 392 pips)
最大连续赢利:
11 (1 375.98 USD)
最大连续盈利:
1 375.98 USD (11)
夏普比率:
0.88
交易活动:
49.95%
最大入金加载:
7.24%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
4 天
采收率:
70.04
长期交易:
31 (38.75%)
短期交易:
49 (61.25%)
利润因子:
13.68
预期回报:
60.67 USD
平均利润:
85.84 USD
平均损失:
-20.15 USD
最大连续失误:
2 (-7.60 USD)
最大连续亏损:
-69.29 USD (1)
每月增长:
24.81%
年度预测:
301.05%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
69.29 USD (1.82%)
相对跌幅:
结余:
3.28% (63.62 USD)
净值:
23.54% (858.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|12
|USDCHFm
|10
|CHFJPYm
|9
|EURUSDm
|8
|AUDJPYm
|8
|NZDUSDm
|7
|AUDCADm
|4
|EURNZDm
|3
|GBPCADm
|2
|CADJPYm
|2
|AUDCHFm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|1
|EURJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|DXYm
|1
|NZDCHFm
|1
|AUDNZDm
|1
|NZDJPYm
|1
|GBPUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|GBPJPYm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPYm
|630
|USDCHFm
|502
|CHFJPYm
|771
|EURUSDm
|478
|AUDJPYm
|664
|NZDUSDm
|269
|AUDCADm
|107
|EURNZDm
|146
|GBPCADm
|58
|CADJPYm
|21
|AUDCHFm
|402
|GBPAUDm
|134
|EURCADm
|52
|EURJPYm
|4
|CADCHFm
|3
|DXYm
|-4
|NZDCHFm
|70
|AUDNZDm
|104
|NZDJPYm
|-19
|GBPUSDm
|151
|NZDCADm
|86
|USDCADm
|38
|GBPJPYm
|185
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPYm
|2.3K
|USDCHFm
|2.3K
|CHFJPYm
|4.4K
|EURUSDm
|3.4K
|AUDJPYm
|3.4K
|NZDUSDm
|1.2K
|AUDCADm
|826
|EURNZDm
|1.3K
|GBPCADm
|612
|CADJPYm
|616
|AUDCHFm
|913
|GBPAUDm
|688
|EURCADm
|714
|EURJPYm
|271
|CADCHFm
|29
|DXYm
|-26
|NZDCHFm
|281
|AUDNZDm
|893
|NZDJPYm
|-571
|GBPUSDm
|502
|NZDCADm
|400
|USDCADm
|129
|GBPJPYm
|722
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +227.76 USD
最差交易: -69 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 375.98 USD
最大连续亏损: -7.60 USD
我听老师的
没有评论
