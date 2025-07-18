- Crescimento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
61 (76.25%)
Negociações com perda:
19 (23.75%)
Melhor negociação:
227.76 USD
Pior negociação:
-69.29 USD
Lucro bruto:
5 236.13 USD (32 683 pips)
Perda bruta:
-382.83 USD (7 392 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 375.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 375.98 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
49.95%
Depósito máximo carregado:
7.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
70.04
Negociações longas:
31 (38.75%)
Negociações curtas:
49 (61.25%)
Fator de lucro:
13.68
Valor esperado:
60.67 USD
Lucro médio:
85.84 USD
Perda média:
-20.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-69.29 USD (1)
Crescimento mensal:
24.81%
Previsão anual:
301.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
69.29 USD (1.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.28% (63.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.54% (858.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|12
|USDCHFm
|10
|CHFJPYm
|9
|EURUSDm
|8
|AUDJPYm
|8
|NZDUSDm
|7
|AUDCADm
|4
|EURNZDm
|3
|GBPCADm
|2
|CADJPYm
|2
|AUDCHFm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|1
|EURJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|DXYm
|1
|NZDCHFm
|1
|AUDNZDm
|1
|NZDJPYm
|1
|GBPUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|GBPJPYm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPYm
|630
|USDCHFm
|502
|CHFJPYm
|771
|EURUSDm
|478
|AUDJPYm
|664
|NZDUSDm
|269
|AUDCADm
|107
|EURNZDm
|146
|GBPCADm
|58
|CADJPYm
|21
|AUDCHFm
|402
|GBPAUDm
|134
|EURCADm
|52
|EURJPYm
|4
|CADCHFm
|3
|DXYm
|-4
|NZDCHFm
|70
|AUDNZDm
|104
|NZDJPYm
|-19
|GBPUSDm
|151
|NZDCADm
|86
|USDCADm
|38
|GBPJPYm
|185
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPYm
|2.3K
|USDCHFm
|2.3K
|CHFJPYm
|4.4K
|EURUSDm
|3.4K
|AUDJPYm
|3.4K
|NZDUSDm
|1.2K
|AUDCADm
|826
|EURNZDm
|1.3K
|GBPCADm
|612
|CADJPYm
|616
|AUDCHFm
|913
|GBPAUDm
|688
|EURCADm
|714
|EURJPYm
|271
|CADCHFm
|29
|DXYm
|-26
|NZDCHFm
|281
|AUDNZDm
|893
|NZDJPYm
|-571
|GBPUSDm
|502
|NZDCADm
|400
|USDCADm
|129
|GBPJPYm
|722
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +227.76 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 375.98 USD
Máxima perda consecutiva: -7.60 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 4
Sem comentários
