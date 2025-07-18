SinaisSeções
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
0 comentários
Confiabilidade
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 323%
Exness-Real2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
61 (76.25%)
Negociações com perda:
19 (23.75%)
Melhor negociação:
227.76 USD
Pior negociação:
-69.29 USD
Lucro bruto:
5 236.13 USD (32 683 pips)
Perda bruta:
-382.83 USD (7 392 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 375.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 375.98 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.88
Atividade de negociação:
49.95%
Depósito máximo carregado:
7.24%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
70.04
Negociações longas:
31 (38.75%)
Negociações curtas:
49 (61.25%)
Fator de lucro:
13.68
Valor esperado:
60.67 USD
Lucro médio:
85.84 USD
Perda média:
-20.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-7.60 USD)
Máxima perda consecutiva:
-69.29 USD (1)
Crescimento mensal:
24.81%
Previsão anual:
301.05%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
69.29 USD (1.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.28% (63.62 USD)
Pelo Capital Líquido:
23.54% (858.28 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPYm 12
USDCHFm 10
CHFJPYm 9
EURUSDm 8
AUDJPYm 8
NZDUSDm 7
AUDCADm 4
EURNZDm 3
GBPCADm 2
CADJPYm 2
AUDCHFm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
DXYm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
NZDJPYm 1
GBPUSDm 1
NZDCADm 1
USDCADm 1
GBPJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPYm 630
USDCHFm 502
CHFJPYm 771
EURUSDm 478
AUDJPYm 664
NZDUSDm 269
AUDCADm 107
EURNZDm 146
GBPCADm 58
CADJPYm 21
AUDCHFm 402
GBPAUDm 134
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
DXYm -4
NZDCHFm 70
AUDNZDm 104
NZDJPYm -19
GBPUSDm 151
NZDCADm 86
USDCADm 38
GBPJPYm 185
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPYm 2.3K
USDCHFm 2.3K
CHFJPYm 4.4K
EURUSDm 3.4K
AUDJPYm 3.4K
NZDUSDm 1.2K
AUDCADm 826
EURNZDm 1.3K
GBPCADm 612
CADJPYm 616
AUDCHFm 913
GBPAUDm 688
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
DXYm -26
NZDCHFm 281
AUDNZDm 893
NZDJPYm -571
GBPUSDm 502
NZDCADm 400
USDCADm 129
GBPJPYm 722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +227.76 USD
Pior negociação: -69 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +1 375.98 USD
Máxima perda consecutiva: -7.60 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
