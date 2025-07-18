- Wachstum
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
62 (76.54%)
Verlusttrades:
19 (23.46%)
Bester Trade:
227.76 USD
Schlechtester Trade:
-69.29 USD
Bruttoprofit:
5 406.79 USD (33 350 pips)
Bruttoverlust:
-382.83 USD (7 392 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 546.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 546.64 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.88
Trading-Aktivität:
49.95%
Max deposit load:
7.24%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
72.51
Long-Positionen:
31 (38.27%)
Short-Positionen:
50 (61.73%)
Profit-Faktor:
14.12
Mathematische Gewinnerwartung:
62.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-7.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-69.29 USD (1)
Wachstum pro Monat :
28.16%
Jahresprognose:
341.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
69.29 USD (1.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.28% (63.62 USD)
Kapital:
23.54% (858.28 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|12
|USDCHFm
|10
|CHFJPYm
|9
|AUDJPYm
|9
|EURUSDm
|8
|NZDUSDm
|7
|AUDCADm
|4
|EURNZDm
|3
|GBPCADm
|2
|CADJPYm
|2
|AUDCHFm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|1
|EURJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|DXYm
|1
|NZDCHFm
|1
|AUDNZDm
|1
|NZDJPYm
|1
|GBPUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|GBPJPYm
|1
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPYm
|630
|USDCHFm
|502
|CHFJPYm
|771
|AUDJPYm
|835
|EURUSDm
|478
|NZDUSDm
|269
|AUDCADm
|107
|EURNZDm
|146
|GBPCADm
|58
|CADJPYm
|21
|AUDCHFm
|402
|GBPAUDm
|134
|EURCADm
|52
|EURJPYm
|4
|CADCHFm
|3
|DXYm
|-4
|NZDCHFm
|70
|AUDNZDm
|104
|NZDJPYm
|-19
|GBPUSDm
|151
|NZDCADm
|86
|USDCADm
|38
|GBPJPYm
|185
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPYm
|2.3K
|USDCHFm
|2.3K
|CHFJPYm
|4.4K
|AUDJPYm
|4.1K
|EURUSDm
|3.4K
|NZDUSDm
|1.2K
|AUDCADm
|826
|EURNZDm
|1.3K
|GBPCADm
|612
|CADJPYm
|616
|AUDCHFm
|913
|GBPAUDm
|688
|EURCADm
|714
|EURJPYm
|271
|CADCHFm
|29
|DXYm
|-26
|NZDCHFm
|281
|AUDNZDm
|893
|NZDJPYm
|-571
|GBPUSDm
|502
|NZDCADm
|400
|USDCADm
|129
|GBPJPYm
|722
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +227.76 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 546.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.60 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
我听老师的
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
335%
0
0
USD
USD
6.5K
USD
USD
29
0%
81
76%
50%
14.12
62.02
USD
USD
24%
1:500