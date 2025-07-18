SignaleKategorien
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 335%
Exness-Real2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
62 (76.54%)
Verlusttrades:
19 (23.46%)
Bester Trade:
227.76 USD
Schlechtester Trade:
-69.29 USD
Bruttoprofit:
5 406.79 USD (33 350 pips)
Bruttoverlust:
-382.83 USD (7 392 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (1 546.64 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 546.64 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.88
Trading-Aktivität:
49.95%
Max deposit load:
7.24%
Letzter Trade:
36 Minuten
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
72.51
Long-Positionen:
31 (38.27%)
Short-Positionen:
50 (61.73%)
Profit-Faktor:
14.12
Mathematische Gewinnerwartung:
62.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
87.21 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-7.60 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-69.29 USD (1)
Wachstum pro Monat :
28.16%
Jahresprognose:
341.72%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
69.29 USD (1.82%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.28% (63.62 USD)
Kapital:
23.54% (858.28 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPYm 12
USDCHFm 10
CHFJPYm 9
AUDJPYm 9
EURUSDm 8
NZDUSDm 7
AUDCADm 4
EURNZDm 3
GBPCADm 2
CADJPYm 2
AUDCHFm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
DXYm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
NZDJPYm 1
GBPUSDm 1
NZDCADm 1
USDCADm 1
GBPJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPYm 630
USDCHFm 502
CHFJPYm 771
AUDJPYm 835
EURUSDm 478
NZDUSDm 269
AUDCADm 107
EURNZDm 146
GBPCADm 58
CADJPYm 21
AUDCHFm 402
GBPAUDm 134
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
DXYm -4
NZDCHFm 70
AUDNZDm 104
NZDJPYm -19
GBPUSDm 151
NZDCADm 86
USDCADm 38
GBPJPYm 185
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPYm 2.3K
USDCHFm 2.3K
CHFJPYm 4.4K
AUDJPYm 4.1K
EURUSDm 3.4K
NZDUSDm 1.2K
AUDCADm 826
EURNZDm 1.3K
GBPCADm 612
CADJPYm 616
AUDCHFm 913
GBPAUDm 688
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
DXYm -26
NZDCHFm 281
AUDNZDm 893
NZDJPYm -571
GBPUSDm 502
NZDCADm 400
USDCADm 129
GBPJPYm 722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +227.76 USD
Schlechtester Trade: -69 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 546.64 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.60 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
