Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
61 (76.25%)
Убыточных трейдов:
19 (23.75%)
Лучший трейд:
227.76 USD
Худший трейд:
-69.29 USD
Общая прибыль:
5 236.13 USD (32 683 pips)
Общий убыток:
-382.83 USD (7 392 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 375.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 375.98 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
49.95%
Макс. загрузка депозита:
7.24%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
70.04
Длинных трейдов:
31 (38.75%)
Коротких трейдов:
49 (61.25%)
Профит фактор:
13.68
Мат. ожидание:
60.67 USD
Средняя прибыль:
85.84 USD
Средний убыток:
-20.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.29 USD (1)
Прирост в месяц:
24.81%
Годовой прогноз:
301.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
69.29 USD (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.28% (63.62 USD)
По эквити:
23.54% (858.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|12
|USDCHFm
|10
|CHFJPYm
|9
|EURUSDm
|8
|AUDJPYm
|8
|NZDUSDm
|7
|AUDCADm
|4
|EURNZDm
|3
|GBPCADm
|2
|CADJPYm
|2
|AUDCHFm
|2
|GBPAUDm
|2
|EURCADm
|1
|EURJPYm
|1
|CADCHFm
|1
|DXYm
|1
|NZDCHFm
|1
|AUDNZDm
|1
|NZDJPYm
|1
|GBPUSDm
|1
|NZDCADm
|1
|USDCADm
|1
|GBPJPYm
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPYm
|630
|USDCHFm
|502
|CHFJPYm
|771
|EURUSDm
|478
|AUDJPYm
|664
|NZDUSDm
|269
|AUDCADm
|107
|EURNZDm
|146
|GBPCADm
|58
|CADJPYm
|21
|AUDCHFm
|402
|GBPAUDm
|134
|EURCADm
|52
|EURJPYm
|4
|CADCHFm
|3
|DXYm
|-4
|NZDCHFm
|70
|AUDNZDm
|104
|NZDJPYm
|-19
|GBPUSDm
|151
|NZDCADm
|86
|USDCADm
|38
|GBPJPYm
|185
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPYm
|2.3K
|USDCHFm
|2.3K
|CHFJPYm
|4.4K
|EURUSDm
|3.4K
|AUDJPYm
|3.4K
|NZDUSDm
|1.2K
|AUDCADm
|826
|EURNZDm
|1.3K
|GBPCADm
|612
|CADJPYm
|616
|AUDCHFm
|913
|GBPAUDm
|688
|EURCADm
|714
|EURJPYm
|271
|CADCHFm
|29
|DXYm
|-26
|NZDCHFm
|281
|AUDNZDm
|893
|NZDJPYm
|-571
|GBPUSDm
|502
|NZDCADm
|400
|USDCADm
|129
|GBPJPYm
|722
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +227.76 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 375.98 USD
Макс. убыток в серии: -7.60 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real28
|0.00 × 4
|
Exness-Real2
|0.00 × 4
我听老师的
Нет отзывов
