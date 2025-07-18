СигналыРазделы
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 323%
Exness-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
61 (76.25%)
Убыточных трейдов:
19 (23.75%)
Лучший трейд:
227.76 USD
Худший трейд:
-69.29 USD
Общая прибыль:
5 236.13 USD (32 683 pips)
Общий убыток:
-382.83 USD (7 392 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 375.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 375.98 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.88
Торговая активность:
49.95%
Макс. загрузка депозита:
7.24%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
70.04
Длинных трейдов:
31 (38.75%)
Коротких трейдов:
49 (61.25%)
Профит фактор:
13.68
Мат. ожидание:
60.67 USD
Средняя прибыль:
85.84 USD
Средний убыток:
-20.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.60 USD)
Макс. убыток в серии:
-69.29 USD (1)
Прирост в месяц:
24.81%
Годовой прогноз:
301.05%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
69.29 USD (1.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.28% (63.62 USD)
По эквити:
23.54% (858.28 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPYm 12
USDCHFm 10
CHFJPYm 9
EURUSDm 8
AUDJPYm 8
NZDUSDm 7
AUDCADm 4
EURNZDm 3
GBPCADm 2
CADJPYm 2
AUDCHFm 2
GBPAUDm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
DXYm 1
NZDCHFm 1
AUDNZDm 1
NZDJPYm 1
GBPUSDm 1
NZDCADm 1
USDCADm 1
GBPJPYm 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPYm 630
USDCHFm 502
CHFJPYm 771
EURUSDm 478
AUDJPYm 664
NZDUSDm 269
AUDCADm 107
EURNZDm 146
GBPCADm 58
CADJPYm 21
AUDCHFm 402
GBPAUDm 134
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
DXYm -4
NZDCHFm 70
AUDNZDm 104
NZDJPYm -19
GBPUSDm 151
NZDCADm 86
USDCADm 38
GBPJPYm 185
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPYm 2.3K
USDCHFm 2.3K
CHFJPYm 4.4K
EURUSDm 3.4K
AUDJPYm 3.4K
NZDUSDm 1.2K
AUDCADm 826
EURNZDm 1.3K
GBPCADm 612
CADJPYm 616
AUDCHFm 913
GBPAUDm 688
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
DXYm -26
NZDCHFm 281
AUDNZDm 893
NZDJPYm -571
GBPUSDm 502
NZDCADm 400
USDCADm 129
GBPJPYm 722
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +227.76 USD
Худший трейд: -69 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +1 375.98 USD
Макс. убыток в серии: -7.60 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
我听老师的
Нет отзывов
2025.12.24 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.18 03:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 04:46
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 19:11
No swaps are charged on the signal account
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.11.27 10:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 02:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.11 10:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.10 10:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.04 07:50
No swaps are charged
2025.11.04 07:50
No swaps are charged
2025.11.03 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.10.27 17:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
REGENCY
30 USD в месяц
323%
0
0
USD
6.4K
USD
28
0%
80
76%
50%
13.67
60.67
USD
24%
1:500
