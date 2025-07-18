SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / REGENCY
Qinchao Zhang

REGENCY

Qinchao Zhang
0 avis
Fiabilité
14 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 116%
Exness-Real2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
35
Bénéfice trades:
28 (80.00%)
Perte trades:
7 (20.00%)
Meilleure transaction:
180.45 USD
Pire transaction:
-63.62 USD
Bénéfice brut:
1 849.86 USD (14 631 pips)
Perte brute:
-107.31 USD (1 042 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (842.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
842.82 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.92
Activité de trading:
38.28%
Charge de dépôt maximale:
6.79%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
27.39
Longs trades:
15 (42.86%)
Courts trades:
20 (57.14%)
Facteur de profit:
17.24
Rendement attendu:
49.79 USD
Bénéfice moyen:
66.07 USD
Perte moyenne:
-15.33 USD
Pertes consécutives maximales:
1 (-63.62 USD)
Perte consécutive maximale:
-63.62 USD (1)
Croissance mensuelle:
18.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
63.62 USD (3.28%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.28% (63.62 USD)
Par fonds propres:
12.11% (392.81 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHFm 8
EURUSDm 7
CHFJPYm 5
AUDCADm 4
USDJPYm 2
GBPCADm 2
EURCADm 1
EURJPYm 1
CADCHFm 1
AUDJPYm 1
DXYm 1
NZDUSDm 1
NZDCHFm 1
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHFm 356
EURUSDm 495
CHFJPYm 221
AUDCADm 107
USDJPYm 205
GBPCADm 58
EURCADm 52
EURJPYm 4
CADCHFm 3
AUDJPYm 47
DXYm -4
NZDUSDm 127
NZDCHFm 70
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHFm 2K
EURUSDm 3.5K
CHFJPYm 2.2K
AUDCADm 826
USDJPYm 2K
GBPCADm 612
EURCADm 714
EURJPYm 271
CADCHFm 29
AUDJPYm 478
DXYm -26
NZDUSDm 636
NZDCHFm 281
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +180.45 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +842.82 USD
Perte consécutive maximale: -63.62 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real28
0.00 × 4
Exness-Real2
0.00 × 4
我听老师的
Aucun avis
2025.09.24 13:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.24 06:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 18:11
Share of trading days is too low
2025.09.17 18:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 18:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.17 16:56
Share of trading days is too low
2025.09.17 16:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.17 16:56
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.11 19:25
Trading operations on the account were performed for only 14 days. This comprises 15.22% of days out of the 92 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 21:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.02 07:26
No swaps are charged
2025.09.01 10:42
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.28 05:06
No swaps are charged on the signal account
2025.08.22 17:58
Share of trading days is too low
2025.08.22 17:58
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.21 12:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 19:06
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 18:06
Trading operations on the account were performed for only 10 days. This comprises 14.71% of days out of the 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.17 20:21
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
