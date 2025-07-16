- Büyüme
İşlemler:
42
Kârla kapanan işlemler:
35 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (16.67%)
En iyi işlem:
11.76 USD
En kötü işlem:
-8.23 USD
Brüt kâr:
81.90 USD (8 171 pips)
Brüt zarar:
-22.95 USD (2 294 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (36.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36.11 USD (14)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
0.03%
Maks. mevduat yükü:
19.70%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
6 dakika
Düzelme faktörü:
6.17
Alış işlemleri:
30 (71.43%)
Satış işlemleri:
12 (28.57%)
Kâr faktörü:
3.57
Beklenen getiri:
1.40 USD
Ortalama kâr:
2.34 USD
Ortalama zarar:
-3.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-7.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-9.56 USD (2)
Aylık büyüme:
32.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8.25 USD
Maksimum:
9.56 USD (23.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
23.14% (9.56 USD)
Varlığa göre:
8.36% (6.05 USD)
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +11.76 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +36.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -7.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 6
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|1.66 × 29
|
Tickmill-Live02
|1.66 × 1912
|
CLMarkets02-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.23 × 127
|
ICMarketsSC-Live10
|2.64 × 1154
|
ForexTimeFXTM-ECN
|2.65 × 3344
|
Tickmill-Live08
|2.97 × 450
|
ICMarketsSC-Live07
|3.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|3.17 × 6
|
ICMarkets-Live19
|3.22 × 128
|
Alpari-Pro.ECN
|3.63 × 19
