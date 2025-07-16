SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GOLD BR
Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed

GOLD BR

Ahmed Tarek Zaghloul Mohamed
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 239%
Tickmill-Live08
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
64
Gewinntrades:
55 (85.93%)
Verlusttrades:
9 (14.06%)
Bester Trade:
17.42 USD
Schlechtester Trade:
-8.23 USD
Bruttoprofit:
129.43 USD (11 751 pips)
Bruttoverlust:
-33.75 USD (3 374 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (41.09 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
41.09 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.33
Trading-Aktivität:
0.03%
Max deposit load:
19.70%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
1
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
8.86
Long-Positionen:
50 (78.13%)
Short-Positionen:
14 (21.88%)
Profit-Faktor:
3.83
Mathematische Gewinnerwartung:
1.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.35 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-7.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.80 USD (2)
Wachstum pro Monat :
20.65%
Jahresprognose:
250.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8.25 USD
Maximaler:
10.80 USD (9.98%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.14% (9.56 USD)
Kapital:
8.36% (6.05 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 64
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 96
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 8.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +17.42 USD
Schlechtester Trade: -8 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +41.09 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live08" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 10
ICMarkets-Live02
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 2
Tickmill-Live10
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 6
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
1.00 × 1
Tickmill-Live05
1.66 × 29
Tickmill-Live02
1.66 × 1912
CLMarkets02-Live
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.23 × 127
ICMarketsSC-Live10
2.64 × 1154
ForexTimeFXTM-ECN
2.65 × 3344
Tickmill-Live08
2.97 × 450
ICMarketsSC-Live07
3.00 × 1
Pepperstone-Edge01
3.17 × 6
ICMarkets-Live19
3.22 × 128
Alpari-Pro.ECN
3.63 × 19
noch 29 ...
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.